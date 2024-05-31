Белорус одолжил брату $10 тысяч, но денег так и не увидел 31.05.2024, 20:20

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Несмотря на расписку и выигранный суд.

Три года назад у Дмитрия (имя изменено) произошла история, которую он до сих пор не может забыть. Все началось с того, что двоюродный брат, с которым парень рос и всегда хорошо общался, стал просить у него деньги в долг. Сначала это были небольшие суммы на самые разные нужды: то на билет на самолет, то на что-то еще. Дмитрий, зная, что у брата хорошая работа, не особо задумывался, почему ему вдруг понадобились деньги, и помогал, пишет «Зеркало».

Суммы, которые парень одалживал, варьировались, и брат даже возвращал небольшие части долга. Однако основная сумма только росла и со временем округлилась до 10 000 долларов. Брат написал расписку на всю сумму долга и обещал вернуть деньги.

И обещал он на протяжении всех трех лет: то зарплату задержали, то банкомат не работал, то премию ждет. Конечно, Дмитрий начал волноваться. По слухам, которые до него дошли, оказалось, что родственник проиграл значительную сумму в покер и должен был не только ему. Брат одалживал деньги и у бывшей жены, и у коллег, и у друзей, а у одного человека — целых 100 000 долларов.

Нервы Дмитрия не выдерживали. Он постоянно звонил брату, требуя вернуть деньги. Но тот продолжал кормить его обещаниями и откладывать возврат. Когда Дмитрий окончательно понял, что дело плохо, он решил обратиться в суд, несмотря на мольбы брата этого не делать. Все-таки всему есть предел.

Брат сначала уехал в Азербайджан, затем в Россию, не оставив за собой ничего, что можно было бы изъять в счет долга. Дмитрий обратился в милицию, подав заявление о мошенничестве, но ему ответили, что состава преступления не выявлено — это гражданские отношения. Суд вынес решение в пользу героя, но денег он так и не увидел.

Сейчас Дмитрий стоит перед проблемой: денег на счетах брата нет, имущества тоже в Беларуси никакого. Он выиграл суд, но это мало что изменило. Дмитрий остается с вопросом: что делать дальше.