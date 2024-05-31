Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 над территорией РФ
- 31.05.2024, 20:39
Украинский народ имеет право на самооборону.
Нидерланды не будут возражать против будущего применения Украиной истребителей F-16 над территорией России как средства самообороны.
Об этом заявила министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот, передает «Радио Свобода».
Она прибыла на второй день неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Праге.
«Если вы имеете право на самооборону, нет границ для применения оружия... Это общий принцип», - подчеркнула Слот.
Нидерланды вместе с Данией и Бельгией возглавляют так называемую коалицию F-16 для
Брюинс Слот отметила, что использование западных самолетов над территорией России дает Украине статья 51 Устава ООН, в которой говорится о праве на самозащиту.
Сейчас происходит тренировка украинских пилотов на истребителях F-16, а также наземного технического персонала.
Ожидается, что первые F-16 могут прибыть в Украину летом этого года.