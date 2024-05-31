Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 над территорией РФ 31.05.2024, 20:39

Украинский народ имеет право на самооборону.

Нидерланды не будут возражать против будущего применения Украиной истребителей F-16 над территорией России как средства самообороны.

Об этом заявила министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот, передает «Радио Свобода».

Она прибыла на второй день неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Праге.

«Если вы имеете право на самооборону, нет границ для применения оружия... Это общий принцип», - подчеркнула Слот.

Нидерланды вместе с Данией и Бельгией возглавляют так называемую коалицию F-16 для

Брюинс Слот отметила, что использование западных самолетов над территорией России дает Украине статья 51 Устава ООН, в которой говорится о праве на самозащиту.

Сейчас происходит тренировка украинских пилотов на истребителях F-16, а также наземного технического персонала.

Ожидается, что первые F-16 могут прибыть в Украину летом этого года.