закрыть
31 мая 2024, пятница, 21:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ресторатор рассказал, что надо добавить в маринад для очень нежного шашлыка

8
  • 31.05.2024, 20:43
  • 4,972
Ресторатор рассказал, что надо добавить в маринад для очень нежного шашлыка

Рецепт из пяти ингредиентов.

Украинский кулинарный эксперт и ресторатор Евгений Клопотенко на своем сайте рассказал, как приготовить маринад из темного пива для говяжьего шашлыка без использования лука.

«Солод насыщает мясо оригинальным вкусом и делает его нежным на вкус», – объяснил Клопотенко.

Приготовление:

— нарежьте мясо на кусочки, посолите по вкусу и влейте немного масла; 

— затем влейте пиво, чтобы оно полностью покрыло мясо; 

— добавьте раздавленные зубчики чеснока для более насыщенного аромата, несколько листочков лаврового листа и горчицу в зернах; 

— посолите по вкусу и тщательно перемешайте.

Эксперт отметил, что при обжаривании алкоголь из пива улетучится, а насыщенный вкус солода и ржаного хлеба останется. 

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев
Тайное укрытие с выходом в ад
Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип
Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин