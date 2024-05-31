Игравший за минское «Динамо» литовский футболист: Нравилась политика Шушкевича 31.05.2024, 21:54

Аудрюс Жута

Аудрюс Жута поделился воспоминаниями о Беларуси.

Экс-игрок минского «Динамо», двукратный чемпион Беларуси литовец Аудрюс Жута в интервью телеграм-каналу «О, спорт! Ты – мир!» рассказал о своих воспоминаниях о Беларуси.

– Какие у вас самые яркие воспоминания о Беларуси, где вы отыграли несколько лет?

– В 1991 году приехал в минское «Динамо», провел там три сезона. Мне запомнилось, что тогда были проблески демократии в стране, беларусы были очень добрыми. На [белорусской] мове многие говорили, программы по телевидению были. Мне нравилось, какого пути придерживался Станислав Шушкевич.

Но с 1994 года все пошло совсем в другом направлении, мягко говоря, неправильном. При этом у Беларуси были прекрасные шансы превзойти по многим показателям соседей. Все-таки и географическое положение выгодное, и белорусы – трудолюбивый народ. Но диктатура выбрала совсем иной путь, – рассказал Жута.