«С этого начнется поражение Кремля» 3 31.05.2024, 22:03

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Разрешение бить западным оружием по РФ давно «перезрело».

Международный обозреватель Иван Яковина рассказал в эфире Radio NV, как разрешение западных стран бить их оружием по РФ изменит ситуацию на поле боя, и почему такие удары не оставят от военных обьектов врага «камня на камне».

Американцы и вместе с ними остальные западные страны наконец-то стали снимать потихонечку запреты на использование их оружия, переданного Украине, по целям в Российской Федерации. Раньше они, как известно, позволяли только применять это оружие по целям на оккупированных украинских территориях.

Сразу несколько западных СМИ сообщают, что в ближайшие часы или дни могут быть нанесены удары, имеется в виду ракетами HIMARS или ATACMS, может быть, SCALP или Storm Shadow, это не уточняется пока, по целям в Российской Федерации. Это будет первый такой случай, если мы верим западным СМИ, что сейчас идет подготовка к нанесению этих ударов.

Это, конечно, очень круто. Это будет означать новую страницу в текущей войне, и я бы даже сказал, что это будет означать страницу, с которой начнется стратегическое поражение Российской Федерации.

Я, если вы помните, уже довольно давно говорю, что, на мой взгляд, война закончится поражением России в 2025 году. Я думаю, что вот сейчас начинается путь именно в этом направлении. Мне кажется, Россия достигла пика того, чего она могла достичь и дальше покатится вниз. Это мое личное ощущение, основанное на наблюдении за всем происходящим.

Но смотрите, какой интересный момент. Дмитрий Медведев, бывший президент Российской Федерации, а ныне почетный алкоголик, наверное, или как-то так его можно отрекомендовать, объявил, что в ответ на нанесение ударов западным оружием по объектам внутри РФ, Россия нанесет нестратегическим ядерным оружием удар по одной из стран НАТО.

Конечно, Медведеву, который давно уже не дружит с головой, зато дружит с бутылкой, верить, конечно, особо нельзя. Но, тем не менее, очень интересно это резкое нарастание эскалации в российской риторике относительно этих ударов.

Они понимают, что как только Украина начнет бомбить те же аэродромы или штабы, или склады, или какие-то железнодорожные узлы на территории РФ, то Россия дальше не сможет отбиваться и начнет реально проигрывать войну.

Я так понимаю, сейчас западные лидеры разрешают бить по тем местам, откуда стреляют российские пушки по украинской территории, если эти пушки находятся на территории России; откуда взлетают ракеты, поднимаются в воздух самолеты. Да и по самим боевым самолетам, пока они летят над территорией России, тоже.

У Германии, правда, немножко странноватая позиция, она говорит: мы разрешаем вам применять наше оружие, но при этом само оружие, имею в виду дальнобойные ракеты Taurus, Германия не дает. Надо сказать, что немцы всегда долго отпираются, но потом все-таки дают то, что у них просят. В первую очередь, я думаю, когда немцы дают разрешение на применение своего оружия, они все-таки имеют в виду комплексы ПВО — те же Iris-T или Patriot, которые раньше стояли на вооружении Бундесвера, а теперь на вооружении украинской армии.

Главный поворот во всем этом сюжете — это то, что президент США [Джозеф] Байден тайно разрешил Украине наносить удары американским оружием по России, по крайней мере об этом пишет издание Politico. На данный момент американцы разрешили наносить удары около границ Харьковской области, то есть в Белгородской и Курской областях, об этом сообщили три источника издания Politico.

Но даже такие ограниченные по дальности удары, я думаю, позволили бы уничтожить критически важные для России военные базы, аэродромы, склады где-нибудь в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Ростовской областях. И надеюсь, что в недалеком будущем это произойдет, поскольку препятствия юридического характера, как мы видим, сняты.

Мне кажется, такие удары будут особенно эффективны. Знаете почему? Потому что Россия годами создавала военную инфраструктуру в приграничных с Украиной регионах, даже не предполагая, что ее придется защищать. Считалось, что если и начнется какая-то война, то она будет вестись в одну калитку, отбиваться Украине будет нечем, поэтому эти склады можно в чистом поле ставить, или какие-то аэродромы. Прикрывать их не надо, никакие капониры не нужны, никакие подземные убежища не нужны, потому что Украина все равно до них ничем не дотянется. Эти российские военные объекты, стоящие неподалеку от украинской границы, открыты всему свету, их видно хорошо, понятно, куда бить и куда стрелять.

А вот когда сложилась нынешняя ситуация и стало ясно, что все эти склады, учебные центры, аэродромы, штабы, — оно все, как на ладони. И как только появится такая возможность, по ним могут быть нанесены абсолютно уничтожающие удары, которые не оставят там камня на камне. Поэтому есть у меня надежда, что сейчас эта ситуация наконец-то изменится.

Решение стран Запада разрешить удары по территории России, конечно, назрело, уже давно перезрело, прямо скажем. Сейчас, я надеюсь, оно позволит резко изменить ситуацию к лучшему на харьковском направлении, а может быть и не только на нем.

И, конечно, россияне сами нарвались. Я думаю, если бы [российский диктатор Владимир] Путин не начал это наступление на Харьков сейчас, если бы не проводились эти абсолютно варварские удары по гражданской инфраструктуре, как по пятиэтажке, до этого — по супермаркету; то, наверное, страны Запада так и говорили бы: нет-нет, давайте вы наше оружие, пожалуйста, по территории России не применяйте. Это нам не надо, мы этого боимся, не хотим. Но когда уже видят, что Россия пошла в отрыв в плохом смысле слова, то западники сказали: ладно, пожалуйста, можете стрелять.