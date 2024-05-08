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Белорус оставил в Слуцке необычные чаевые

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  • 8.05.2024, 12:33
  • 3,518
Белорус оставил в Слуцке необычные чаевые

Теперь все просят его приехать к ним в город.

Белорусский блогер Виталий Храмцов съездил в Слуцк и сделал необычный подарок девушке-бариста, которая собирала чаевые «на велосипед».

Он отправился в другой город и купил для нее настоящий велосипед, а видео с реакцией случчанки выложил в своем TikTok-аккаунте.

@bulbanews

Исполнили мечту🤗

♬ оригинальный звук - Виталик bulbanews

Блогер зашел в слуцкий торговый центр «Европарк» и заказал там чай в кафе. Тут он увидел возле кассы стаканчик для чаевых, на котором было написано «на велосипед». Девушка-бариста по имени Влада объяснила, что велик ей нужен для катания по городу.

Дальнейший свой поступок Виталий объяснил желанием «сделать доброе дело». Почему-то решив, что в Слуцке велосипедов в продаже нет (потом пользователи соцсети доказали ему, что их там очень даже продают), он без ведома девушки отправился в соседний Солигорск и купил ей там розовый велосипед Stels.

— Переживаю, блин. Надеюсь, ей все понравится, — признался блогер сразу после покупки.

Когда прямо к прилавку кафе подкатили новый велосипед, Влада сначала приняла все за розыгрыш — ее убедил только гарантийный талон на подарок, который ей вручил тиктокер.

Девушка рассказала, что не так давно работает бариста и сначала собиралась копить «на море», но решила, что это «слишком большая мечта».

За полдня ролик собрал уже почти 200 тысяч просмотров. Некоторые пользователи, как и Влада, сначала не верили в такую щедрость со стороны незнакомого человека, но потом в комментарии пришла сама девушка и подтвердила, что все правда, еще раз поблагодарив дарителя.

«Пока вы сомневаетесь, человек ездит на новом велике», — ответил автор ролика.

Другие комментаторы похвалили Виталия, а кое-кто назвал его «белорусский Мистер Бист» (MrBeast — популярный американский блогер, предприниматель и филантроп, на его канал в YouTube подписаны более 250 млн человек. Известен своими видео, где делает подарки и устраивает розыгрыши среди незнакомых людей).

Теперь многие ждут его в своем городе и просят оставить такие же «чаевые», а то и лучше:

«А мне купите, я живу в Барановичах, работаю на рынке, в палатке продаю квас. Очень коплю на мечту уже неделю» (мечтой оказались ноутбук или опять же велосипед).

«Завтра в мастерской поставлю копилку».

«Я тоже Влада. А можно мне тоже так же чаевые оставлять?»

«Я скоро переезжаю из Минска в Слуцк, не вижу там перспектив».

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