Литва готова отправить войска в Украину 3 8.05.2024, 12:34

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Вильнюс ждет просьбы Киева.

Парламент Литвы разрешил отправить войска страны в Украину для обучения украинских солдат, однако от Киева подобного запроса пока не поступало, сообщила Financial times премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните.

По ее словам, Москва может посчитать такой шаг Вильнюса провокацией, но литовские власти не собираются обращать на это внимание. «Если бы мы просто думали об ответе России, то не смогли бы ничего отправить. Каждую вторую неделю вы слышите, что кто-то подвергнется ядерному удару», — добавила Шимоните.

Впервые отправку войск в Украину в конце февраля допустил президент Франции Эммануэль Макрон. На фоне возникшей после этого на Западе дискуссии Литва заявила о том, что «красные линии» в этом вопросе были упразднены.