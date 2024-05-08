Последняя глава 1 Виктор Каспрук

8.05.2024, 12:47

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У путинского режима нет шансов на выживание.

7 мая в России прошла инаугурация военного преступника Путина на очередной срок правления. Но все диктаторы имеют общие черты: они тоже умирают из-за своего возраста, болезни или их физической ликвидации. Диктаторы редко выживают, спокойно ли уходят на пенсию, и здесь Путин ничем не отличается от других. В 2024 году ему исполнится 71 год. Если бы он не начал войну против Украины, он легко мог быть президентом еще несколько десятилетий. Однако, допустив роковую для себя ошибку, он теперь не может быть уверен, что ему удастся сохранить свой режим хотя бы еще на несколько последующих лет.

Он стал не фаворитом народа, а фаворитом узурпированной власти. В то время когда Украина героически борется за свою государственность, руководимая Путиным Россия борется за свою гиперболизированную гордыню. Для главного кремлевца совершенно не важно, сколько еще российского населения погибнет в этой кровавой и несправедливой войне. Его желание властвовать над миром – ведет Россию к катастрофе, но мания величия не позволяет посмотреть на ситуацию трезвыми глазами.

Но кроме того, что он клептократ и убийца, Путин является еще непревзойденным лжецом, заверения которого абсолютно ничего не значат. Стоит только припомнить его такие известные фразы: «конституцию менять не собираюсь»; «мы относимся к Украине как к суверенному государству»; «у нас нет планов по Крыму»; «войны не будет»; «это не война, это спецоперация»; «сами себя бомбят»; «наносим высокоточные удары»; «мобилизации не будет»…

А когда он выдает себя за поборника «традиционных ценностей», то они в путинской интерпретации включают аресты и избиения тайной полицией, пытки и убийства инакомыслящих, неспровоцированное вторжение в другие страны и уничтожение их населения сотнями тысяч, геноцид украинцев.

За 25 лет своего пребывания на вершине власти он превратился в тирана, который не терпит никакого возражения, убивает и калечит российских оппозиционеров и арестовывает каждого, кто посмел назвать его так называемую «специальную военную операцию» войной, приговаривая к 15 годам заключения.

Этот узурпатор стал огромной угрозой всем свободолюбивым, независимым нациям, а не только Украине. И хотя в Европе уже многие начали понимать всю опасность ситуации, но не все еще осознают, что помощь Украинскому государству должна быть гораздо больше, если они не хотят стать следующим объектом нападения российских реваншистских империалистов.

Путинская одержимость уничтожением государства Украина и желание захватить чужие земли, тратя на реализацию этой идеи фикс богатства и стратегические резервы своей страны, в итоге обернутся для следующих поколений россиян потерей их будущего.

Путин клептократ, укравший у граждан Российской Федерации более 300 миллиардов долларов. Никакой другой лидер России, включая даже таких монстров, как Ленин и Сталин, не разрушал эту страну больше, чем он. А проводя время от времени «выборы» в РФ, диктатор обставляет все таким образом, что каждый выступающий против него в конце концов сядет в тюрьму, будет убит или ему помогут умереть, как это уже было со многими российскими оппозиционными политиками.

Однако если даже диктатор сможет до начала лета избежать военного переворота, то все равно его дальнейшая политическая судьба и продление незаконного правления будут зависеть от многих внешних факторов. Путин не сможет победить Украину без помощи бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. А Трамп не может победить действующего президента Америки Джо Байден без помощи Путина.

Эти два политических персонажа настолько тесно связаны друг с другом, что украинцам нужно очень тщательно отслеживать каждый их следующий шаг. Ведь Путин ради сохранения своей власти, а Дональд Трамп для возвращения во власть сейчас готовы на все.

Причем московский «царь» превратил Российскую Федерацию в угрозу дальнейшему существованию всего человечества. Его намерения восстановить Советский Союз, спустя почти 33 года после его распада, стали образцом имперского реваншизма, основанного на ультрашовинистическом экстремизме и псевдоправославном фундаментализме, не имеющем никакого отношения к подлинной вере.

И если суммировать предыдущий срок путинского правления, то он явно не может быть утешительным для него. Путина ждет Гаагский уголовный суд, Парламентская ассамблея Совета Европы официально признала его нелегитимным, а Русскую православную церковь инструментом российского влияния и пропаганды, он потерял большую часть войска и вооружения, которое имела русская террористическая армия до 24 февраля 2022 года, должен умолять Иран, Северную Корею и Китай о предоставлении хоть какого-то оружия, поскольку его старые запасы времен в хранилищах, начали иссякать, а производство новой уже не успевает по нуждам фронта.

К этому нужно добавить, что экономика Российской Федерации деградирована, огромная часть государственного бюджета тратится на войну, треть лишенного прав человека населения живет в XXI веке без газа, систем канализации и дорог. А зомбированные пропагандой с телевизора бедняки готовы приобщаться за деньги к убийствам украинцев, оккупации наших земель и стать пушечным мясом, несмотря на уже убитых в Украине 470 тысяч российских оккупантов.

Однако гробы, которые возвращаются в Россию во все больших количествах, пока не могут перебить лжи тотальной пропаганды, заказываемой тоталитарным диктатором. И хотя заложенный в этой пропаганде псевдопатриотизм может спровоцировать часть мужского населения РФ попытаться рискнуть своими жизнями ради «легкого заработка» в Украине, но эти деньги на крови украинцев обращаются для этих военных преступников гарантированной гибелью. А общество, где семьи массово оказываются без наследников мужского пола, обречены на гибель.

Если российской национальной идеей самоуничтожение на украинской территории, то они этот путь выбрали вполне добровольно. Ведь в ближайшие несколько недель в Украину прибывает новое военное оборудование и оружие, и этот следующий пакет помощи намного больше, чем что-либо, что Россия когда-либо видела раньше. А если Москва будет продолжать бросать свои террористические войска в наступление, все наступающие российские солдаты погибнут. Поэтому будущие вдовы уже сейчас должны готовиться к своей судьбе.

С тех пор как в последний день 1999 года Путин волей Бориса Ельцина стал исполняющим обязанности президента Российской Федерации, он превратил Россию в тоталитарный монолит, разгромив политическую оппозицию, изгнав независимых журналистов из страны и заставив большинство населения молчать.

Стремясь войти во всемирную историю, как политик, которому удалось возродить бывший СССР, он спровоцировал тем, что войдет в историю, как лицо, ускорившее распад тоталитарной Российской Федерации на десятки независимых республик, после чего богатою нефтью и газом Сибирь и Дальний Восток в результате получит Китай.

Ведь заранее было очевидно, что согласно военной математике, чтобы захватить и удерживать в оккупации Украину, Путин должен был иметь на украинской территории более 3 миллионов оккупационных войск. Игнорируя эту реальность, диктатор попытался реализовать вторжение недорогой ценой. Отправив в начале войны чуть менее 200 тысяч захватчиков.

В то же время, его блестящий «военный план» не имел достаточной материально-технической базы – топлива, провианта и воды для своих войск, которые застряли в 70 километровом конвое в феврале 2022 года, который направлялся в Киев. Тем, кому удалось выбраться из этой провальной кампании, потом пришлось едва самостоятельно добираться в Россию.

Единственная причина, почему в Москве верят, что Россия все еще может победить в Украине, это позиция части республиканцев в американском Конгрессе по протрамповской группировке MAGA, таких как Марджори Тейлор Грин. Российско-украинская война имела все шансы закончиться в 2024 году, если бы эти конгрессмены от Республиканской партии полгода не блокировали пакет помощи Украине.

Однако рано или поздно Путин столкнется с государственным переворотом. Ибо если раньше ему удавалось выступать в роли арбитра, улаживающего противоречия и гасящего конфликты, возникающие между представителями политического истеблишмента, военными, представителями спецслужб и олигархами, то теперь у него кардинально более слабая позиция по сравнению с той, что была до февраля 2022 года.

У него куда меньше союзников среди российских элит и куда больше противников, чем он себе может вообразить. Геополитический гангстер, стремящийся любой ценой прирасти «новыми территориями» и сохранить свой режим, не сможет дальше использовать религию, как инструмент консолидации своей власти.

И его не выручит тотальная военная экономика. Количество диктаторов, совершивших такую же ошибку, просто поражает. Военная экономика добивается успеха только тогда, когда ты защищаешь свою страну, и это банкротство, когда начинаешь вести войну с другими.

Российская Федерация развалится, когда закончится война в Украине. Поэтому диктатор и его преступная камарилья делают все для того, чтобы российско-украинская война продолжалась как можно дольше.

«Инаугурация» Путина становится последним политическим аккордом его пребывания на вершине государственной пирамиды России. У путинского режима нет никаких шансов на выживание, но демократический западный мир должен сделать все для того, чтобы ощущая падение своей власти, Путин не попытался потянуть за собой весь мир.

Виктор Каспрук, блог