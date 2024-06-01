В Беларуси ввели изменения по проверке расходов и доходов населения 1 1.06.2024, 9:38

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Налоговики раскрыли подробности.

В Беларуси ввели изменение по проверкам доходов и расходов населения. Это затрагивает семьи с детьми. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам.

Среди прочего чиновники ввели новшество по проверке доходов и расходов семей с детьми. Изменение касается тех случаев, когда налоговики будут проверять их траты и денежные поступления. Если отсутствуют данные о размере пособия на детей, которое выплачивала конкретная организация, то проверяющие будут брать «пособие, установленное законодательством».

«Изменения внесены для учета при проведении проверки доходов, полученных в виде государственных пособий семьям, воспитывающим детей, в случае, если информацию о размере выплаченного пособия получить невозможно (например, по причине прекращения деятельности организации)», — уточняют налоговики.

Напомним, с 1 января 2022 года ввели изменения по проверке доходов и расходов населения. Одно из них заключается в следующем: если у человека, у которого налоговики попросят пояснение по расходам и доходам, есть на иждивении ребенок, то к его расходам также будут относить деньги на покупку для него минимального набора продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг. Эта сумма составляет 50% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (сейчас это около 209 рублей в месяц). Ее будут начислять на каждого ребенка. Чиновники полагают, что это необходимая минимальная сумма, чтобы сохранить здоровье и обеспечить жизнедеятельность. Ранее эти минимальные траты на детей не включали в расходы человека, у которого запрашивают декларацию о расходах и доходах.

Новшество по вручению писем от налоговой

«Кроме того, внесены изменения, по которым теперь возможно вручать уведомления-разъяснения о мерах ответственности за осуществление физлицами деятельности с нарушением законодательства не только лично, но и направления такого уведомления заказным письмом с уведомлением», — сообщает МНС.