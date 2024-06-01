Британец собрался жить в Беларуси: ему предложили лучше прыгнуть с высоты без парашюта 7 1.06.2024, 10:49

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Он никогда не был в нашей стране.

В англоязычной соцсети Reddit появился пост британца, который решил переехать в Беларусь.

Британец, о котором идет речь, не только готов перебраться в Беларусь, но еще и собирается поступить в один из минских университетов. Вот что он пишет:

«Раньше я был на отдыхе во многих подобных странах Европы и довольно хорошо знаю русский язык. Просто хотел спросить, не могли бы вы поделиться советом касательно проживания и учебы в Беларуси, и просто о жизни».

Призыв парня собрал 49 комментариев. Беларусь — не самая популярная страна для эмиграции, и пользователи спрашивали у него, откуда возникло желание сюда переехать. Оказалось, что сам британец никогда не был в Беларуси, но имеет белорусские корни, и его мать очень советует ему переехать сюда.

Парень осознает, что в нашей стране тяжелая политическая ситуация. Но похоже, его это не пугает.

Но большинство комментаторов сошлись во мнении, что перебираться в Беларусь — сомнительное решение. Они шутят по поводу советов переехать, которые парень получает от матери — мол, родственники хотят, чтобы он исчез навсегда. А также пытаются переубедить британца:

«Люди годами ищут возможности, как оттуда вырваться, и никогда не возвращаются. Невозможно жить полной жизнью в такой стране, как Беларусь».

«Северная Корея — прекрасное место, на самом деле прекрасная страна и вообще, вот только бы можно было решить политические вопросы».

«Я британец, посещал Беларусь, Польшу, Латвию и Эстонию. Не рекомендовал бы ехать в Беларусь по очевидным политическим причинам (и из-за того, что местное образование почти не помогает построить карьеру на Западе).

В зависимости от того, какой аспект Беларуси вас больше всего интересует, я бы вместо нее посоветовал Польшу (города и архитектура, особенно похожие на Брест и Гродно) или Латвию или Эстонию (природа). Это большой стыд, и я надеюсь, что скоро все изменится».

Один из пользователей вообще не сдерживал себя. Поведение матери британца он объяснил розовой ностальгией, типичной для людей в возрасте, но отметил — не обязательно брать на себя риск, чтобы проверить, соответствует ли эта ностальгия действительности:

«Если вам нужен адреналин, получить его есть способы получше. Поезжайте в Австралию и походите по синекольчатым осьминогам, отведайте плохо приготовленную рыбу фугу в Японии, исследуйте границу Мьянмы. Черт, можно даже попробовать и прыгнуть без парашюта, если это будоражит вашу фантазию. Но вам не нужно участвовать в крушении поезда на медленной скорости, которое можно лишь наблюдать с все нарастающим чувством безнадежности, так как результат этого уже вполне понятен, и у вас просто нет возможности что-либо изменить».

Не все комментаторы, однако, проявили столько же пессимизма. Некоторые из них все же дали парню несколько советов. Например, они отметили низкое качество белорусского образования, возможные исключения — медицинские и технические специальности. Британцу посоветовали не употреблять в Беларуси рекреационные наркотики, так как это слишком рискованно, а если он употребляет алкоголь, знать меру. Зато стоит отведать квас и холодник, а также посетить одну из белорусских дач.

Для жизни парню рекомендуют один из больших городов: в Минске высокое качество жизни и университеты, а из Гродно удобно ездить в Евросоюз. Комментатор с отрицательным рейтингом в -76 также посоветовал британцу не лезть во внутреннюю белорусскую политику.

Также в комментариях началась дискуссия о том, стоит ли рассказывать иностранцу печальную правду о Беларуси. С одной стороны, возможно, что парень избежит белорусских репрессий, тем более что он имеет британский паспорт, и не надо говорить много о том, как живется белорусам, так как это дурно для репутации страны. С другой — есть мнение, что риск слишком велик, поэтому следует предупредить человека: мол, может оказаться и так, что он потеряет в белорусской тюрьме годы жизни и здоровье.