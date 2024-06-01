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В Минской области пропали мобильная 4G-связь и интернет

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  • 1.06.2024, 12:17
  • 1,858
В Минской области пропали мобильная 4G-связь и интернет

Что происходит?

Читатели Telegraf.news пожаловались на сбои в работе мобильной связи 4G в Березинском районе Минской области. Провайдер пояснил, что проводят «особо важные специальные работы» и что проблемы с интернетом возможны до 5 июня.

«Интернета 4G нет вообще. Сказали [в техподдержке провайдера «Анлим»], местами 2G может появляться», — рассказала читательница.

В сообщении, присланном ей, сказано о «блокировке всех секторов на частоте 800 МГц на базовых станциях Минской области с 15:50 31.05.2024», причина — «проведение особо важных специальных работ и мероприятий по указанию радиочастотных служб».

Диапазон 800 МГц (и более низкие диапазоны) характеризируется большим радиусом действия и предназначен для обеспечения широкого географического покрытия стандартом связи LTE. Именно в этом диапазоне разворачиваются сети в сельской местности.

«Ориентировочная дата включения — 05.06.2024», — сообщил провайдер.

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