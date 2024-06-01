закрыть
1 июня 2024, суббота, 18:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У главного тренера сборной Беларуси по футболу спросили о любимой фразе на беларусском языке

4
  • 1.06.2024, 17:27
  • 2,598
У главного тренера сборной Беларуси по футболу спросили о любимой фразе на беларусском языке

Вот что ответил испанский специалист.

Главный тренер национальной команды по футболу Карлос Алос ответил на вопросы подписчиков букмекерской компании Betera.

Один из вопросов к испанскому тренеру был такой: «Какая ваша самая любимая фраза на беларусском языке?» Алос, помедлив, ответил: «Спасибо большое».

Также Карлос затруднился назвать любимое беларусское блюдо: «Не знаю… мне нравится польский суп журек. И не помню название… вроде бы клецки. Как польские пероги».

Карлос Алос возглавляет сборную Беларуси с августа 2023 года. Испанский специалист сменил Георгия Кондратьева. До нашей команды Алос возглавлял сборную Руанды, а также работал в родной Испании, на Кипре, в Гонконге, Польше, Казахстане, Марокко и Катаре.

7 и 11 июня сборная Беларуси проведет два спарринга: против россиян и израильтян.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев
Тайное укрытие с выходом в ад
Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип
Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин