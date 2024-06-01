У главного тренера сборной Беларуси по футболу спросили о любимой фразе на беларусском языке

У главного тренера сборной Беларуси по футболу спросили о любимой фразе на беларусском языке4
- 1.06.2024, 17:27
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Вот что ответил испанский специалист.
Главный тренер национальной команды по футболу Карлос Алос ответил на вопросы подписчиков букмекерской компании Betera.
Один из вопросов к испанскому тренеру был такой: «Какая ваша самая любимая фраза на беларусском языке?» Алос, помедлив, ответил: «Спасибо большое».
Также Карлос затруднился назвать любимое беларусское блюдо: «Не знаю… мне нравится польский суп журек. И не помню название… вроде бы клецки. Как польские пероги».
Карлос Алос возглавляет сборную Беларуси с августа 2023 года. Испанский специалист сменил Георгия Кондратьева. До нашей команды Алос возглавлял сборную Руанды, а также работал в родной Испании, на Кипре, в Гонконге, Польше, Казахстане, Марокко и Катаре.
7 и 11 июня сборная Беларуси проведет два спарринга: против россиян и израильтян.