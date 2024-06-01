Бой Майка Тайсона с блогером перенесен 1 1.06.2024, 18:03

Майк Тайсон

Из-за проблем со здоровьем у легенды бокса.

Бой бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона против американского ютубера и боксера Джейка Пола перенесен.

Об этом сообщила компания Most Valuable Promotions, которая отвечает за организацию шоу.

Бой должен был состояться 20 июля, но у Тайсона произошло обострение язвы желудка. Врачи рекомендовали ему в ближайшие недели максимально снизить интенсивность тренировок. Новая дата поединка будет объявлена позже.

Недавно стало известно, что 57-летнему ветерану ринга стало плохо в самолете, из-за чего ему потребовалась помощь медиков. Позже «Железный Майк» сказал, что чувствует себя хорошо.

Вечер бокса с участием Тайсона и 27-летнего Джейка Пола пройдет на стадионе AT&T в Арлингтоне (США) и будет транслироваться на Netflix. Компания таким образом выйдет на рынок боевых видов спорта.

Напомним, свой последний официальный бой Майк Тайсон провел в 2005-м году. Всего на его счету 56 поединков и 50 побед (44 - нокаутом). В конце 2020 года боксер провел выставочный бой против Роя Джонса – тогда была зафиксирована ничья.

Джейк Пол – популярный видеоблогер, который начал карьеру профессионального боксера в 2020-м году. На его счету уже 9 побед (6 – нокаутом) при 1 поражении.