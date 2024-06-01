В Минском районе 15-летний школьник нашел на улице петарду и потряс ее 4 1.06.2024, 18:39

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Коробочка взорвалась в руках у подростка.

В Минском районе 15-летний подросток получил травму из-за взорвавшейся в руках петарды, сообщает УВД Минского облисполкома.

Парень рассказал, что после занятий гулял по улице и поднял с земли небольшой предмет, на котором была картинка с изображением красивого взрыва.

Он начал рассматривать ее, а затем потряс. Коробочка взорвалась в руках у подростка.

С травмами рук, шеи и туловища парень помещен в ожоговое отделение больницы.

Проводится проверка.