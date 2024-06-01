В Гродно построят новый костел

В Гродно построят новый костел2
- 1.06.2024, 20:13
Как он будет выглядеть.
Костел святого отца Пио планирует построить в Гродно в новом микрорайоне Грандичи, на углу улиц Макаровой и Саяпина. Проект храма вынесли на общественные обсуждения, сообщает Hrodna.Life.
Молитвенный зал храма будет рассчитан на 294 человека. Стены костела облицуют красно-коричневым керамическим кирпичом.
Высота башни костела составит 30,7 метра. На ней будет установлен 4-метровый крест.
В планах, кроме здания костела, также двухэтажный приходской дом, площадка для отдыха, две стоянки на 12 и 14 машин. В доме будет сакристия, канцелярия, учебные классы, жилые помещения, кухня, постирочная, комната для приема пищи, санузлы, мини-котельная. Приходской дом будет связан с костелом переходной галереей.