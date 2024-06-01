Под Волчанском HIMARS сжег российский «Панцирь» 1.06.2024, 21:10

Оккупанты резко затихли.

На Харьковском направлении под Волчанском успешно отработала украинская РСЗО HIMARS. Россияне лишились установки «Панцирь-С».

Об этом сообщил утром 1 июня воин 24-й штурмовой бригады ВСУ Станислав Бунятов с позывным «Осман».

«Сейчас на Волчанском направлении пи***ов (российскую армию - прим.) уничтожает «Хаймарс», - рассказал военный.

Он уточнил, что было зафиксировано 12 прилетов по месту, где находился российский «Панцирь-С». Установка, предположительно, уничтожена.

После работы HIMARS оккупанты резко прекратили всякую активность на этом участке фронта.

«На Волчанском направлении после «Хаймарсов» тишина. Птички поют. Лучшая обстановка», - сообщил Осман.

Он не уточнил, установка была уничтожена на территории Украины или РФ. Напомним, на днях страны Запада позволили ВСУ применять поставленное оружие для ликвидации военных целей на российской территории.

Отметим, что «Панцирь-С1» - это российский зенитный ракетно-пушечный комплекс. Предназначен для защиты объектов от воздушных атак. Экипаж составляет 3 человека. Дальность поражения до 20 км, умеет вычислять цели на расстоянии до 36 км. Боекомплект насчитывает 12 ракет и 1,4 тыс. снарядов для пушки.

Стоимость одного «Панцирь-С» может варьироваться в диапазоне от $13 млн до $15 млн.