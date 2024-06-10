Белорусы не хотят работать на БелАЭС 10.06.2024, 4:34

Ищут больше 100 работников.

Белорусская атомная электростанция (БелАЭС) разместила на портале государственной службы занятости 106 вакансий. Telegraf.news посмотрел, какие зарплаты предложило предприятие и кому готово платить 7849 рублей в месяц.

Так, станция ищет инструктора по подготовке персонала АЭС первой квалификационной категории. Зарплата для него — 1618−2525 рублей. Кандидат должен иметь высшее образование и опыт работы от пяти лет. Работать нужно будет в одну смену на территории БелАЭС в агрогородке Ворняны Островецкого района Гродненской области.

Также предприятию требуется электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций шестого разряда. Из требований к кандидату — только профессионально-техническое образование. Зарплату электрослесарю предложили на уровне 1311−2045 рублей. Работа односменная и также на территории станции.

Еще БелАЭС разместила вакансию начальника смены. От соискателя требуется высшее образование и опыт работы от 10 лет. Этому специалисту пообещали зарплату размером 5198−7849 рублей. Работать нужно будет на полную ставку в три смены.

Лаборанту химического анализа пятого разряда предприятие предложило зарплату от 1167 до 2078 рублей. Среди требований — только профессионально-техническое образование. Как и начальнику смены, работать нужно будет в три смены на территории станции.

Также БелАЭС ищет ведущего специалиста в центр кибербезопасности. Зарплата для этого сотрудника — 2035−3175 рублей. От кандидата требуется высшее образование и опыт работы от пяти лет. Режим работы односменный.

Кроме того, предприятию требуется начальник смены блока АЭС. Пообещали зарплату от 5061 до 7389 рублей. Соискатель должен иметь высшее образование и опыт работы от 10 лет. Работать нужно будет на территории предприятия в три смены.

Главному инженеру готовы платить 6264−9771,84 рубля.