Иван Яковина: Путин и Лукашенко готовят заварушку в Балтийском регионе 6 10.06.2024, 7:55

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Есть признаки подготовки.

Международный обозреватель Иван Яковина рассказал в эфире украинского Radio NV, что может готовить российский диктатор Владимир Путин и его вассал Лукашенко относительно стран Балтии и почему это поставит НАТО перед выбором:

— В Беларусь уже поставляют оружие — крылатые и баллистические ракеты, в том числе с ядерными боеголовками. «Искандеры» там стоят на вооружении, баллистические ракеты, прикрутить к ним ядерную боеголовку — большого труда не составляет. Я думаю, что Путин собирается Лукашенко поставить и крылатые ракеты, какие-то «Ониксы».

Кроме того, я думаю, речь идет о [поставках] сотен тысяч дронов, а также о системах глушения связи, в частности спутниковой. Это все Путин собирается поставить Лукашенко. Танки, пушки и какие-то БМП, возможно, тоже, но вряд ли. Они даже и не понадобятся в той войне, которую задумал Путин против стран Балтии.

Я не говорю, что это произойдет обязательно, но, мне кажется, риски все возрастают и возрастают. То есть подготовка Владимира Путина и его союзника Александра Лукашенко к какой-то очень серьезной заварушке в Балтийском регионе, мне кажется, бесспорно [продолжается]. И то, что Путин категорически отвергает, что готовится, меня только убеждает в том, что да, действительно, у них подготовка идет.

Что может случиться? В ноябре текущего года в США состоятся выборы президента. Несколько месяцев американцы будут заняты своими проблемами, им будет не до событий в далеких балтийских лесах, поэтому, я подозреваю, Америка просто будет не в состоянии прийти вовремя на помощь своим союзникам в странах Балтии.

В общем, мы можем говорить, что, вероятнее всего, россиянам можно не бояться вступления США в войну на стороне Литвы, Латвии и Эстонии, в том случае, если Россия вторгнется в эти страны. Возможно, Америка и вмешается, но не сразу. Америка сначала будет почесывать себе затылок, потом будет думать, как договориться, и потом только может принимать решения, и то, если она не будет занята какими-то своими делами гораздо сильнее, чем событиями на другом конце света.

Цена человеческой жизни на Западе стала очень высокой. Просто так рисковать жизнями людей, даже ради каких-то своих союзников, американцы не будут. А без США НАТО в Балтийском регионе многого не сделает, не сможет просто.

Что произойдет в случае российского нападения? Будет нанесен удар: сотни тысяч дронов, десятки, наверное, каких-то крылатых, баллистических ракет [полетят] из Беларуси по Литве, возможно, по каким-то другим странам Балтии тоже будет нанесен удар. Я думаю, что в течение буквально двух-трех дней Эстония, Латвия, Литва будут, по сути дела, отрезаны от других стран НАТО. Потому что если российские или белорусские, или смешанные российско-белорусские войска сумеют установить этот коридор между Беларусью и Калининградской областью, то фактически Литва, Латвия, Эстония останутся на острове. С одной стороны будет Россия, с другой стороны — Балтийское море. Помочь другим союзникам высадить как-то свои войска на этом острове будет очень трудно.

На мой взгляд, все это будет устроено не как нападение России на страну НАТО. Потому что Путин понимает, что это рискованно очень, страшновато ему. Я почти уверен даже, что это будет обставлено как конфликт между Беларусью и Литвой.

У Путина есть свой ручной сумасшедший в лице Александра Лукашенко. Он ему передал ядерное оружие для того, чтобы сумасшедший был с ядерной бомбой.

В случае удара, нанесенного из Беларуси по Литве, Россия скажет: «Боже, Какой ужас, мы конечно против этого, нас там нет, это не мы. Мы против войны, очень жаль, что так произошло, мы абсолютно полностью за мир, мы предлагаем Беларуси и Литве договориться. Но мы хотим сказать, что если вдруг сейчас НАТО попытается атаковать Беларусь, то мы как союзники будем вынуждены ответить ударом уже по странам НАТО, мы этого не потерпим. Поэтому давайте сделаем так, чтобы вся эта война шла между Беларусью и Литвой, чтобы она не выплескивалась в более широкий формат противостояния НАТО и Российской Федерации».

А Лукашенко объявит, что если Польша или какая — то [другая страна придет] на помощь Литве (фактически по земле сможет прийти только одна армия НАТО — это польская армия, если не считать латвийскую, но она не такая большая), то «я, Лукашенко, отвечу ядерным ударом по польским городам или по каким-то другим городам. То есть не лезьте, это наши с Литвой разборки, это мы сами разберемся».

У Лукашенко реально абсолютно ключевая роль вот этого ручного психопата, он будет угрожать ядерным ударом и, возможно, даже нанесет ядерный удар по кому-то, наверное, по той же Польше, если Польша попытается помочь литовцам.

В Польше нет ядерного оружия, поэтому, кстати, поляки, я думаю, имея в виду какой-то такой сценарий, совсем недавно пригласили у американцев разместить ядерное оружие на их территории.

Польша окажется перед выбором: либо ей помогать Литве, рискуя получить ядерные удары по Варшаве, по Кракову, по каким-то другим городам от Лукашенко, либо же не вмешиваться и подождать, пока свое слово скажут ядерные государства внутри НАТО — Великобритания, Франция и США.

Для стран НАТО возникнет очень серьезная безысходность, такая интеллектуальная: готовы ли [они] ради защиты, каждый из лидеров западного мира, особенно стран, обладающих ядерным оружием, пожертвовать десятками миллионов жизней своих граждан ради защиты Литвы, например? Я не уверен на 100%, что правительство Великобритании или правительство Франции скажет: «Да, мы готовы потерять десятки миллионов своих граждан, но спасти Литву». И это, кстати, еще не факт, что спасти.

Высокая цена человеческой жизни превращается в большую проблему для стран Запада в сценарии ядерной эскалации со стороны России, Беларуси. Я поэтому думаю, что страны Запада, НАТО, столкнувшись с вторжением в Литву, Латвию или Эстонию, или во все три страны одновременно, будут долго согласовывать и решать, как именно ответить. Причем каждая из стран НАТО будет, конечно, пытаться своих собственных солдат с поля боя, с линии фронта убрать, чтобы не рисковать своими собственными городами. И вполне вероятная неспособность и нежелание американцев вмешаться в подобного рода истории может обернуться очень дорого для Европы и для всего мира.

Мы доходим до того, что есть очень высокая вероятность, что в случае российского вторжения с территории Беларуси значительная часть Литвы будет оккупирована в течение недели-двух недель, и в ответ НАТО будет парализовано, НАТО не сможет ответить адекватно, вовремя.