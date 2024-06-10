Белорусский МИД обиделся на Францию 10.06.2024, 8:17

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Из-за отказа приглашать лукашистов на на 80-летие высадки союзников в Нормандии.

Лукашисты обиделись на Францию. «Решение не приглашать Беларусь на 80-летие высадки союзников в Нормандии свидетельствует о недружественной политике Парижа и политических играх», — заявил временный поверенный в делах Беларуси во Франции Кирилл Грушевский в эфире гостелеканала СТВ.

Грушевский заявил, что Париж даже не пытался связаться с посольством Беларуси.