ISW: Удары американским оружием меняют ситуацию на поле боя 1 10.06.2024, 9:09

3,236

«Безопасное пространство» для россиян сократилось на 16%.

Ограниченное изменение политики администрации президента США Джо Байдена, разрешившее Украине использовать предоставленное оружие для ударов по некоторым российским военным объектам, сократило размер «безопасного пространства» РФ на 16%.

Об этом говорится в отчете Американского института изучения войны (ISW).

Политика США по-прежнему запрещает бить по подавляющему большинству оперативного тыла и глубокого тыла России, а также использовать ATACMS в любой точке агрессора.

В отчете сказано, что высокопоставленные американские чиновники описали возможность Украины наносить удары по территории России с помощью РСЗО GMLRS как предназначенную для контрбатарейной стрельбы и географически ограниченную районом Харькова. По их словам, украинские силы могут наносить удары по российским военным объектам, «размещенным прямо через [украинскую] границу», предполагая, что Украине может быть запрещено наносить удары по российским военным объектам дальше в тылу или в других районах Курской и Брянской областей.

В институте добавили, что заявления официальных лиц США также указывают на то, что украинские силы могут быть ограничены в нанесении ударов по российским военным объектам, которые не принимают активного участия в наземных атаках и ударах по Украине.