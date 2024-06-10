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Погиб белоруccкий наемник из ЧВК «Вагнер»

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  • 10.06.2024, 9:13
  • 6,582
Погиб белоруccкий наемник из ЧВК «Вагнер»

Его застрелили в Мали.

Лидчанину Александру Жегздрину было 35 лет. У него была жена и две несовершеннолетние дочери, пишет «Наша Нива».

Особых проблем с законом у Александра не было. Единственное — он в 17 лет слил десять литров бензина с какой-то машины, а также украл лобовые щетки и крышку бака. Но дело закрыли за отсутствием состава преступления.

Работы он менял часто. В базах «Киберпартизанов» с 2006 по 2021 год видно более десяти мест, причем по разным направлениям. Жегздрин работал и водителем, и менеджером. А с 2013-го был в руководстве фирмы с красноречивым названием ОАО «Биткоин», сферой деятельности которой обозначена оптовая торговля.

В июне 2021-го жителю Лиды ограничили выезд из Беларуси по постановлению суда, но за что — неизвестно.

Неизвестно также, почему он сделал такой выбор, но в августе 2023 года Александр поехал на заработки в Россию.

Там он заключил трудовой контракт, согласно которому был направлен в Африку в качестве водителя. В ноябре 2023 года лидчанин рассказал жене, что едет работать в Мали.

Российские наемники приехали в Мали еще в 2021-м году по приглашению местной хунты. А в апреле 2024-го стало известно, что Россия расширяет набор на африканское направление, приглашают и белорусов — мол, рисков там меньше, чем в Украине, поэтому люди идут.

Но лидчанину не повезло. В январе 2024-го его жене Виктории сообщили, что Александр Жегздрин погиб от огнестрельных ранений возле столицы страны, города Бамако — как раз там находится база вагнеровцев. Тело Александра перевязли в Беларусь сотрудники ЧВК.

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