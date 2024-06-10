Иран и «Семнадцать мгновений весны» Эль Мюрид

10.06.2024, 9:49

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Смерть Раиси сломала проект передачи власти.

Определилась шестерка претендентов на пост президента Ирана. Я уже писал о том, что довольно серьезные шансы попасть в список одобренных кандидатов у бывшего мэра Тегерана, а теперь руководителя парламента Галибафа. Он попал в шестерку, и имеет высокий шанс теперь получить заветный приз.

Галибаф, естественно, выходец из КСИР. Почему естественно - потому что Иран структурно копирует Третий рейх, в котором карьеру делали либо по партийной линии НСДАП, либо по линии СС. В Иране аналогом НСДАП выступает линия духовенства, а КСИР - полный аналог СС - силовая структура партии. Стоит вспомнить, что гитлеровская Германия имела достаточно прочные позиции в Иране, иранская правящая элита относилась к идеям об арийской исключительности крайне лояльно (что неудивительно, так как иранцы в арийской мифологии где-то очень близко). И во многом идеи Третьего рейха имеют проекцию в современной политике и идеологии клерикального Ирана. В общем, если вы смотрели «Семнадцать мгновений весны» - то на треть вы можете считать себя понимающим современный иранский режим.

Несмотря на то, что в Иране в плане подсчета голосов и вообще выборного процесса интрига всегда наличествует, определенное влияние на результат всегда имеет позиция высшего руководителя-рахбара. Причем она не обязательно может быть высказана прямо, но как и в любой деспотии, в коллективной деспотии Ирана система знаков и символов отработана очень хорошо. А для непонятливых разъяснят.

В обычной ситуации Галибафу вряд ли что могло «светить», так как власти Ирана предпочитают видеть на позиции президента духовное лицо. Силовик-президент - это не то чтобы экстраординарное явление, но запасной вариант, когда балансы внутри духовенства находятся слишком близко к нулевой точке, и дать предпочтение одной группе становится нежелvательным.

Сейчас почти такой случай. Смерть Раиси была событием, которое наверняка сломало некий выстроенный проект передачи власти верховного правителя-рахбара, а потому налицо кризис, в котором шанс появляется у тех, для кого в обычной ситуации он практически отсутствовал. И Галибаф получает его.

Выиграет ли он выборы - не скажет никто. Но вероятность в этот раз весьма велика.

Эль Мюрид, Telegram