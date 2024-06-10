Новый российский седан Lada оказался клоном «Логана» 2 10.06.2024, 9:56

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Нелицензионная копия.

В РФ дебютировала новая Lada Iskra. Компактный седан не является самостоятельной разработкой, ведь в его основе лежит Dacia/Renault Logan третьего поколения, пишет «Фокус».

Конечно, же президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов не сообщил об этом на презентации, а лишь заявил, что модель разработали в «рекордные сроки» и построили на «полностью локализованной» современной платформе.

Эта платформа — ничто иное, как Renault CMF-B LS, которую и использует «Логан» третьей генерации. Его планировали выпускать в РФ, однако полномасштабное вторжение в Украину заставило Renault свернуть проект, продать российские активы и полностью прекратить сотрудничество с «АвтоВАЗом». По сути, Renault Logan превратили в Lada Iskra и ее разработка очевидно велась без лицензии от Renault.

К тому же, сходство Lada Iskra и Renault/Dacia Logan в профиль видно невооруженным глазом — силуэты автомобилей одинаковы. Российский седан отличается дизайном передней части, крыльев и фонарей.

А вот двигатели Lada Iskra позаимствовали от других моделей марки. Седан будут комплектовать теми же 1,6-литровыми четверками на 90 и 106 л. с., что и Lada Granta и Vesta. На выбор предложат китайские 6-ступенчатую механическую КПП и вариатор.