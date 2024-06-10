Под Минском у соснового леса и Минского моря продают красивый современный дом 10.06.2024, 10:40

Как выглядит и сколько стоит.

Продается идеальный дом для летнего отдыха, в котором можно оставаться жить и зимой. Тут есть коммуникации, сауна и обустроенный участок. Локация — хорошая: рядом сосновый лес и Минское море в 3 км ходьбы, пишет realt.by.

Дом построен в 2021 году в СТ «Урожай» в Минском районе. Фундамент — утепленная шведская стена. Стены — деревянная стеновая система с облицовкой из натуральной лиственницы. Дом одноэтажный и занимает 79,9 м².

Внутри комнаты отделаны деревом. Большую часть площади занимает кухня-гостиная с выходом на террасу. В углу разместилась печь-камин, где можно готовить еду.

С одной стороны от гостиной расположилась жилая зона с двумя спальнями. В хозяйской установлена дверь-окно с видом на участок. Тут также есть камин, но он декоративный.

На противоположной стороне разместился санузел с сауной. Тут имеется банная печь на дровах.

Вода поступает в дом из скважины. Канализация — автономный септик. Отопление здесь электрическое, сделаны и теплые полы, установлены кондиционеры. Внутри есть умные датчики освещения и управления, интернет (установлен усилитель сигнала), система сигнализации и оповещения.

Терраса в доме крытая. Сюда вывели дополнительное освещение. Достаточно места для садовой мебели и подвесных качель.

Сам участок занимает 7 соток. По периметру высажено ограждение из туй, тут растут и яблони. На территории сделана дорожка из террасной доски, обустроены детская площадка, зоны барбекю и кострище.

Установлены электрические ворота, имеются автомобильные зарядки на 380 В и 220 В и два парковочных места.

До Минска около 15 минут на машине, до Минского моря — несколько километров. За участком находится сосновый лес с черничными и грибными полянами. К дому ведет асфальтированная дорога.

Стоимость дома — 240 тысяч долларов.