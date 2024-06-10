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ВСУ уничтожили российский «Солнцепек»

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  • 10.06.2024, 11:07
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ВСУ уничтожили российский «Солнцепек»

Вражескую технику сожгли с помощью беспилотника.

Утром 10 июня украинские военнослужащие уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек». Вражеская техника была поражена с помощью беспилотника, пишет obozrevatel.com.

Перед уничтожением ТОС противник успел совершить несколько выстрелов. Об этом в Telegram сообщает 63 отдельная механизированная бригада ВСУ.

Огнеметная система российских террористов была поражена перед рассветом 10 июня. Пилоты батальона беспилотных систем 63 бригады разнесли на куски вражескую машину.

Стоит отметить, что перед огневым поражением российские оккупанты успели совершить несколько запусков с «Солнцепека», которые попали на видео украинского беспилотника.

Однако уже через несколько секунд сам «Солнцепек» превратился в груду горящего металлолома.

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