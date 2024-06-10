Лукашенко сознательно добивает отношения с Польшей 10.06.2024, 11:11

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Варшава не простит убийство солдата.

Глава польской дипломатии Радослав Сикорский потребовал от режима Лукашенко выдать Польше иммигранта, убившего польского солдата, пишет Руслан Шошин для «Белсата».

Таким образом Варшава дает возможность деэскалировать ситуацию и в некотором смысле дать ответ польскому обществу, успокоить настроения.

Никто не мешает режиму задержать этого человека и на основании билатеральных договоров передать его польским властям. Но это было бы возможно, если бы диктатор не имел ничего общего с ситуацией на белорусско-польском пограничье, если бы это не была целенаправленная гибридная война, длительная провокация.

Что интересно, в Минске сознательно идут на обострение отношений с Варшавой. Почему? Ведь еще 24 мая глава польского правительства Дональд Туск, посещая Белосток, не исключил, что Польша может открыть пограничный переход в Бобровниках. Объяснял это интересами польских пограничных предпринимателей, местных жителей. Это был также и однозначный сигнал Лукашенко: освобождай Анджея Почобута.

Если бы власти в Минске были заинтересованы в хотя бы медленной и осторожной, но оттепели, они не проигнорировали бы этот сигнал.

А может, внешняя политика Беларуси уже находится под руководством ведомства Сергея Лаврова?

Поэтому выводы для белорусов не утешительные. Режим (в сотрудничестве с Москвой), похоже, сознательно добивает отношения с Польшей, стремится к полному закрытию границ, провоцирует серьезный конфликт на пограничье.

Если подобные ситуации повторятся, если не прекратятся атаки на польских пограничников и солдат, последствия будут непредсказуемы.