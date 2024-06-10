В Полоцке обвалилась еще одна часть руин костела Пресвятой Девы Марии 2 10.06.2024, 11:42

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Никаких действий по консервации и реставрации историко-культурной ценности не проводится.

Руины костела Пресвятой Девы Марии в Полоцке продолжают разрушаться. Там обвалилась часть остатков стены. Об этом сообщает телеграм-канал «Спадчына».

Речь идет о барочном архитектурном комплексе монастыря бернардинцев. Сам монастырь был перенесен на левый берег Западной Двины в 1695 году, а в 1769 году там был построен костел, от которого сейчас остались руины, именно там одна из оставшихся стен на днях обвалилась еще больше.

Отмечается, что костел имеет статус историко-культурной ценности, однако никаких действий по консервации и реставрации объекта не проводится.