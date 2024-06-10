Культовый бренд анонсировал возвращение на рынок смартфонов 1 10.06.2024, 11:50

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Компания известна своими необычными смартфонами со смелым дизайном.

Компания HTC, похоже, таки не забросила амбиции вернуться на рынок смартфонов и даже готовит новый релиз в ближайшие дни.

Некогда культовый бренд, который славился необычными смартфонами со смелым дизайном, опубликовал рекламное изображение с указанием даты – 12 июня 2024 года. В этот день и будет представлен новый смартфон, пишет УНИАН.

По слухам, компания готовит среднебюджетную модель HTC U24 Pro. Пока что инсайдеры знают лишь то, что устройство будет обладать 12 ГБайтами оперативной памяти и работать на процессоре Snapdragon 7 Gen 3, а в качестве операциннной системы выступит Android 14.

Пользователей грядущий анонс очень заинтриговал. Пост собрал более 1.5 млн просмотров в твиттере, с десяток тысяч лайков и тысячи репостов.

Отметим, что именно HTC в свое время выпустила первый в мире смартфон на базе Android. Это был HTC Dream c выдвижным дисплеем, физической клавиатурой и поддержкой 3G. Компания долгое время оставалась одним из лидеров этого рынка, но позже переключилась на VR-направление.