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На границе Беларуси и Польши напряженно

  • 10.06.2024, 12:29
На границе Беларуси и Польши напряженно

Огромная очередь из автобусов и фур.

Возле пункта пропуска «Брест» огромная очередь из автобусов ждет въезда в Польшу. К 10 утра 10 июня их собралось 50, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

При этом на белорусско-литовской и белорусско-латвийской границе автобусных очередей нет.

Очередь из легковых автомобилей перед польским пунктом пропуска «Тересполь» («Брест») – 250 авто.

Польская сторона в «Кукурыках» («Козловичи») пропустила 58% фур от нормы.

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