На границе Беларуси и Польши напряженно
- 10.06.2024, 12:29
Огромная очередь из автобусов и фур.
Возле пункта пропуска «Брест» огромная очередь из автобусов ждет въезда в Польшу. К 10 утра 10 июня их собралось 50, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
При этом на белорусско-литовской и белорусско-латвийской границе автобусных очередей нет.
Очередь из легковых автомобилей перед польским пунктом пропуска «Тересполь» («Брест») – 250 авто.
Польская сторона в «Кукурыках» («Козловичи») пропустила 58% фур от нормы.