«Мне незачем жить»: Z-военкор Долгарева поразила россиян признанием 10.06.2024, 12:30

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Решение российских властей стало для нее тяжелым ударом.

Российская Z-военкор Анна Долгарева призналась, что пребывает в тяжелой беспросветной депрессии и оказалась никому не нужна. Решение властей России запретить женщинам-военкорам ездить на передовую стало для нее тяжелым ударом, поскольку она поняла, что без войны с Украиной жить не может.

Проживая в Москве без военных публикаций с фронта, она стала никому не нужна и не интересна, пишет dialog.ua. Теперь вся ее жизнь потеряла смысл. Долгарева, которая ранее смешила Сеть своими нелепыми стихами про войну, теперь и сама поняла, что ее стихотворения - «беспомощные поделки». Аудитория также ушла от нее, без новостей о войне ее каналы стали «никому не нужны».

«Я думаю, что я скоро умру. Я всегда знала, что кончится мое творчество - кончусь и я. Мне незачем жить», - пишет она.

Признание Z-россиянки прокомментировал украинский журналист и блогер Денис Казанский. По его словам, все российские военные пропагандисты примерно одинаковы, поскольку война, смерти и страдания - буквально смысл их жизни.