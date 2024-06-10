Весна 2024-го года вошла в тройку самых теплых сезонов в Беларуси 1 10.06.2024, 13:13

Средняя температура воздуха весеннего сезона была на 2,4 градуса выше климатической нормы.

Весна 2024 года заняла второе место в ряду наблюдений от самой теплой к самой холодной с 1881 года, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Средняя температура воздуха весеннего сезона 2024 года составила плюс 9,7 градусов, что на 2,4 градуса выше климатической нормы. Прошедший весенний сезон занял 2-е место в ранжированном ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному сезону, начиная с 1881 года. По всей территории страны отмечалась положительная аномалия сезонной температуры воздуха, находившаяся в пределах от плюс 1,8 до плюс 3 градусов. Наибольшие положительные отклонения температуры воздуха от климатической нормы были отмечены на территории Гродненской области (в среднем по области плюс 2,6 градусов), наименьшие — на территории Гомельской области (в среднем по области плюс 2 градуса). Температура всех трех месяцев сезона была выше нормы», — рассказали в Белгидромете.

Средняя по Беларуси температура воздуха за март составила плюс 4,1 градуса, что выше климатической нормы на 3,3 градуса, в апреле — плюс 10,1 градуса, что выше климатической нормы на 2,3 градуса, средняя по Беларуси температура воздуха за май 2024 года составила плюс 14,9 градусов, что выше климатической нормы на 1,5 градуса.

За весну в среднем по стране выпало 132 мм осадков, что составляет 95% климатической нормы за сезон. По большей части территории страны выпало 70−100% нормы осадков.