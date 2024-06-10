«Министерство образования смачно плюнуло на Китай» 3 10.06.2024, 13:24

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О подводных камнях белорусского образования для иностранцев.

Экономист и руководитель Белорусского бизнес-центра в Варшаве Дмитрий Данильчук рассказал о борьбе Запада и Востока за белорусских абитуриентов и иностранных студентах в Беларуси.

— Я рекомендую абитуриентам следующий принцип по поступлению: забраться настолько высоко, насколько вы можете. Чем лучше образование вы можете получить — в Беларуси или за ее пределами — делайте это, — говорит Данильчук в программе «Мне тоже не нравится».

— Очевидно, есть специализирующиеся вузы, и если вы хотите на техническую специальность — то в Беларуси это БНТУ, если инженерно-айтишную — БГУИР или часть факультетов БГУ.

При этом образование на Западе и частично на Востоке намного лучше, чем в Беларуси. Та же российская академия гораздо сильнее, чем белорусская, поэтому здесь начинается борьба за абитуриентов со стороны Запада и Востока.

И Восток очень активно ее ведет: в России многократно увеличивается число бюджетных мест для белорусских студентов, увеличивается государственное финансирование, Россия упрощает все процедуры для поступления белорусам.

Если в Беларуси, объясняет Данильчук, абитуриент с папкой документов идет в университет и подается на что-то определенное, то в России через сайт госуслуг можно «накликать» на условных 20 специальностей.

— К тому же они приравняли ЕГЭ с ЦТ, и не поступить в российский вуз сложно, а топовые вузы там сильнее, чем у нас.

То есть, с одной стороны, есть какой-то вуз, например, в Литве — куда надо получить визу, платить. А тут есть бесплатная альтернатива с Россотрудничеством.

Поэтому гонка началась: стипендия Калиновского меньше, чем стипендия Россотрудничества, и здесь стоит задуматься, чтобы усилить эту гонку в западном направлении, а не восточном.

При этом в Беларусь также едут учится студенты-иностранцы. Только у этой программы, отмечает экономист, свои подводные камни.

— В основном это студенты из Центральной Азии и Китая. Интересно, что они не учатся фактически ни в одном университете, кроме медицинского. Если бы они и в меде не учились, была бы большая беда.

Здесь имеется в виду, что эти студенты поступили, но не учатся. Стандартный китайский студент, закончивший белорусский университет, по окончании его не знает языка, на котором учился.

Это стало возможным благодаря тому, что от министерства образования пошла разнарядка на увеличение количества платных услуг: а образование для иностранцев стоит больше, и эти деньги поддерживают бюджет системы образования.

Соответственно, есть поломка конкурентного механизма: до вуза от Минобразования доводится задача по количеству поступления иностранных студентов, и доходит до того, что, если заведующий кафедрой не поставил ему зачет, его могут лишить премии. То есть за то, что китаец не выучил язык, приходит на пары и витает в облаках.

Такую практику подтверждает в выпуске программы и Павел Барковский — кандидат наук, который до 2020 года работал в БГУ. По его словам, студенты-иностранцы могут не ходить в университет, делать вид, что сдают экзамены, но они все равно будут учиться дальше из-за негласного распоряжения не отчислять иностранных студентов, пока те платят деньги.

— Посмотрите, — продолжает Дмитрий Данильчук, — на сколько групп министерство образования смачно плюнуло. Они плюнули на величайшего стратегического партера Лукашенко — на Китай. Просто наплевали на Китай, выкинув им людей, которые потратили деньги, годы — это десятки тысяч людей.

На кого они еще плюют? На преподавателей, которые должны участвовать в этом цирке. Ну и финальный плевок на студентов, которые хорошо учатся на этих специальностях.

Например, я закончил мировую экономику на ФМО, у меня есть диплом этого факультета. Далее я прихожу к работодателю, к которому до этого пришел китаец с таким же дипломом, не зная языка. Работодатель думает: так в этом университете не дают никаких знаний. То есть это девальвирует стоимость диплома, — заключает Данильчук.