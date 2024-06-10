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Под Волчанском ВСУ захватили в плен много россиян

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  • 10.06.2024, 14:32
  • 5,292
Под Волчанском ВСУ захватили в плен много россиян

Оккупанты обвиняют в некомпетентности командование группировки войск «Север».

В районе Волчанска Харьковской области Вооруженные силы Украины разгромили вражеские подразделения и взяли много пленных.

Об этом пишет в Telegram военный журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на данные, публикуемые в пабликах пропагандистов.

Он уточнил, что после разгрома на Харьковщине, одно из подразделений армии РФ полностью потеряло свою боеспособность и было выведено на территорию РФ.

«После того как полк разгромили в районе Волчанска и взяли в плен его военнослужащих, подразделение вывели с территории Украины», - отмечает он.

Цаплиенко добавил, что оккупанты на страницах личных пабликов обвиняют в некомпетентности российскую группировку войск «Север» и его начальника генерала Александра Лапина.

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