Под Волчанском ВСУ захватили в плен много россиян 1 10.06.2024, 14:32

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Оккупанты обвиняют в некомпетентности командование группировки войск «Север».

В районе Волчанска Харьковской области Вооруженные силы Украины разгромили вражеские подразделения и взяли много пленных.

Об этом пишет в Telegram военный журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на данные, публикуемые в пабликах пропагандистов.

Он уточнил, что после разгрома на Харьковщине, одно из подразделений армии РФ полностью потеряло свою боеспособность и было выведено на территорию РФ.

«После того как полк разгромили в районе Волчанска и взяли в плен его военнослужащих, подразделение вывели с территории Украины», - отмечает он.

Цаплиенко добавил, что оккупанты на страницах личных пабликов обвиняют в некомпетентности российскую группировку войск «Север» и его начальника генерала Александра Лапина.