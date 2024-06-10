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Нацбанк объявил о дефиците во внешней торговле

  • 10.06.2024, 15:09
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Нацбанк объявил о дефиците во внешней торговле

Отрицательно сальдо увеличивается.

В Национальном банке сообщили об увеличении отрицательного сальдо во внешней торговле Беларуси.

Так, в январе-апреле 2024-го внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси увеличился до 31,38 миллиарда долларов. Также в сравнении с январем-апрелем прошлого года несколько вырос экспорт товаров и услуг - до 15,61 миллиарда долларов (было 15,29 миллиарда долларов).

Однако больше всего вырос импорт - до 15,768 миллиарда долларов (было 15,147 миллиарда долларов).

Этот показатель сформировал отрицательное сальдо в размере 154,3 миллиона долларов. К слову, год назад сальдо во внешней торговле Беларуси было положительным - 146,8 миллиона долларов.

В целом за четыре первые месяца 2024-го внешнеторговый оборот республики увеличился на 3,1% к прошлогоднему показателю. Причем, если по товарам прирост составил 3,8%, то по услугам есть снижение на 0,9%.

В целом, за четыре месяца отрицательное сальдо по товарам достигло 1,0917 миллиарда долларов, а по услугам положительное выросло до 937,4 миллиарда долларов.

По итогам первого квартала Нацбанк информировал об отрицательном сальдо в размере 96,1 миллиона долларов, по уточненным данным - 86,7 миллиона долларов.

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