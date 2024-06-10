Обострение на границе: нелегалы использовали пиротехнику для атаки на польских пограничников 10.06.2024, 15:49

Детали.

7-9 июня на белорусско-польской границе было зафиксировано более 430 попыток незаконного пересечения границы.

За помощь в организации незаконной миграции задержано пять человек — граждан Украины, Эстонии, Сирии, Азербайджана и Польши.

Нелегалы бросали в польские патрули ветки деревьев, камни и петарды, сообщает пограничная служба Польши.

Напомним, пограничная зона стала источником напряжения с 2021-го года, когда Беларусь переправляла мигрантов с Ближнего Востока и Африки в Польшу и страны Балтии. Власти ЕС заявили, что это было сделано с целью создания хаоса и дестабилизации региона. Западные чиновники призвали Минск вывести всех нелегальных мигрантов с приграничных территорий и вернуть их в страны, из которых они прибыли.

В середине августа 2023-го года Литва решила закрыть два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью, а Латвия объявила о мобилизации дополнительных сотрудников погранслужбы «в связи с быстро растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской государственной границе». «Мы готовы действовать единообразно, чтобы прийти на помощь, принимать решения — включая закрытие границы», — заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.