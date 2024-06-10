Кардиолог назвал самый полезный для здоровья сыр 10.06.2024, 17:11

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Он оказывает благотворное влияние на сердце.

Кардиолог Ченг-Хан Чен назвал самый полезный сыр для здоровья и призвал его добавить в рацион, поскольку продукт благоприятно влияет на работу сердца, предотвращая появления серьезных заболеваний.

Об этом пишет Parade.

Специалист подчеркнул наличие большого количества насыщенных жиров в различных видах сыров. Из-за этого риск возникновения проблем с сердцами и сосудов увеличивается. С другой стороны, если придерживаться растительной диеты и употреблять больше клетчатки и меньше продуктов с насыщенными жирами, можно также извлечь пользу.

«Это, безусловно, правда, что сыр может содержать тонны насыщенных жиров и натрия. Но есть и хорошие новости: сыр может быть частью диеты, полезной для сердца», — отметил кардиолог.

В рацион он советует добавить моцареллу, по его мнению, этот сыр обеспечивает организм белком и кальцием, а также содержит ряд полезных веществ. Это хороший источник белка и кальция, а еще моцарелла содержит пробиотики, которые полезны для здоровья кишечника и иммунитета. В свежей моцарелле меньше насыщенных жиров и натрия, чем в других сырах.