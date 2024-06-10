«В целом микроклимат улучшился» 4 10.06.2024, 18:10

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В Минске утеплили пятиэтажку — cколько теперь жильцы экономят на жировках.

В пятиэтажке по улице Калиновского в Минске провели капремонт и тепловую модернизацию. После этого в квартирах стало комфортнее, а суммы за отопление в жировках — меньше. Жильцы подсчитали, сколько удалось сэкономить, пишут «Минск-Новости».

Пятиэтажный дом № 26 из шести подъездов по улице Калиновского возвели в 1969 году. В 2019-м в нем начался капитальный ремонт, в мае 2022-го завершилась тепловая модернизация. Жильцам утеплили фасады и торцы дома, в подъездах установили стеклопакеты, изоляцию трубопроводов в подвале заменили на теплосберегающую.

Разработка проекта, материалы и строительно-монтажные работы обошлись в общей сложности в 192,1 тысячи рублей. А потребление тепла в отопительном периоде — 2023/2024 снизилось на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021/2022 годов: 369,6 Гкал против 455,65 Гкал.

Какую сумму должны компенсировать за утепление жильцы пятиэтажки?

По информации ЖКХ Первомайского района, ее рассчитывают в зависимости от площади квартиры исходя из следующего показателя: 1 кв. м — 14,04 рубля, или 0,117 рубля в месяц. Для стандартной двухкомнатной квартиры площадью 48 кв. м ежемесячный платеж составит 8,5 рубля, а общий в течение 10 лет — 1020 рублей.

Насколько снизилась плата за отопление?

Для сравнения: в отопительном периоде — 2021/2022 все собственники заплатили за эту услугу 9989 рублей при действующем тогда тарифе в 21,9245 рубля за 1 Гкал, а в сезоне-2023/2024 — 9136 рублей при возросшем тарифе в 24,7187 рубля за 1 Гкал. Чистая экономия — 853 рубля.

В жировках владельца рассматриваемой двушки плата за отопление в эти два периода длительностью примерно по шесть месяцев каждый снизилась с 124,32 рубля до 112,8 после утепления. То есть минус 11,52 рубля.

Как показал прошедший отопительный сезон (с учетом действовавших тарифов), после утепления владелец двушки в 48 кв. м экономил на отоплении около 2 рублей в месяц. При этом ежемесячный платеж за модернизацию — 8,5 рубля в течение 10 лет.

Как рассказал первый заместитель директора — главный инженер ЖКХ Первомайского района Дмитрий Дубовец, с даты включения отопления в жилфонде с 9 октября 2023 года и до его отключения 29 апреля 2024-го от жителей дома не поступило ни одной заявки по поводу недогрева, перетопа, сырости в квартирах.

— Средняя температура в них составила 20 градусов. В целом микроклимат в жилых и вспомогательных помещениях улучшился, — добавил чиновник.