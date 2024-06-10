Клещей в Беларуси стало в 1,6 раза больше 4 10.06.2024, 19:29

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Как привиться от энцефалита.

В 2024 году клещей в Беларуси стало в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2023-го, сообщили в Минздраве.

За пять месяцев к медикам из-за присасывания клещей обратилось более 6,6 тыс. человек, из них – около 2,5 тыс. детей. Больше всего пострадавших в Гродненской и Брестской областях, а также в Минске.

Из тех клещей, которых исследовали в лаборатории, инфицированы боррелиями (болезнью Лайма) около 25%, а вирусом клещевого энцефалита – 0,7%.

При этом в Минздраве отметили, что исследование удаленного клеща проводится не в обязательном порядке, а по желанию пациента и платно.

Вакцины от клещей

Клещи переносят два заболевания – энцефалит и боррелиоз. Так вот от первого можно защититься с помощью вакцины.

Но об этом нужно позаботиться заранее.

«Курс профилактической иммунизации против клещевого энцефалита состоит из двух прививок. Они выполняются с интервалом в один-семь месяцев», – сообщают в Минздраве.

Наиболее оптимальный вариант – с интервалом в пять месяцев: первую прививку рекомендуют делать в октябре–ноябре, а вторую – в марте–апреле. Через год после завершения курса стоит провести ревакцинацию. В дальнейшем это нужно будет делать раз в три года.

В Беларуси эти прививки платные. Бесплатно их делают только тем, чья профессиональная деятельность связана с пребыванием в лесу, а также выезжающим на сезонные работы в высокоактивные природные очаги клещевого энцефалита.

Что делать, если укусил клещ

Если вы заметили на теле клеща, можно обратиться в ближайшее медучреждение, где вам окажут помощь, или достать его самостоятельно.

Для этого понадобится обычная нить: сперва делаем петлю и набрасываем ее на клеща как можно ближе к хоботку. После этого начинаем по кругу вращать паразита, но резко вырывать его ни в коем случае нельзя.

Обычно через один-три оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком.

Если будете удалять кровопийцу пинцетом, то постарайтесь захватить как можно больше его тела. Потом понемногу вращайте клеща – так он будет извлечен с хоботком.

Нельзя использовать при удалении различные кремы и масла, а также давить на клеща. И в первом, и во втором случае большее количество возбудителя болезни может попасть в кровь. Сделаете только хуже.

Место укуса нужно обработать любым спиртовым раствором и как можно быстрее обратиться к врачу, чтобы начать профилактическое лечение.