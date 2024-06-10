Католическое «Радио Мария» в Минске переехало в синагогу 10.06.2024, 19:40

Договор был закреплен печатями с изображениями Марии и иудейской меноры.

Редакция католического «Радио Мария» в Минске переехала на новое место, пишет katolik.life.

Раньше редакции пришлось выехать из арендного помещения, где она работала много лет. У помещения сменился собственник, который начал ремонт раньше, чем было запланировано. Это мешало работе радио, поэтому «Радио Мария» было вынуждено срочно сменить место.

Новое помещение команда нашла в одной из синагог. Говорят, в синагоге обрадовались, когда узнали, что помещение нужно католическому медиа. Договор был закреплен печатями с изображениями Марии и иудейской меноры.

«Радио Мария» работает на пожертвования жителей Беларуси. Желающие могут поддержать СМИ, но только с территории Беларуси — помощь из-за границы организация принимать не может.