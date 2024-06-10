На Гвардейской собрался «паровоз» из авто 4 10.06.2024, 21:21

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Четыре машины сразу.

ДТП бывают разные. Это хоть и достаточно масштабное по количеству участников, но зато безобидное: пострадали только автомобили, люди остались целы. Все произошло сегодня днем, в 17:10, в Минске, передает «Онлайнер».

По информации ГАИ, в самом начале улицы Гвардейской встретились и не смогли разойтись сразу четыре авто, и все из-за несоблюдения безопасной дистанции. А вот и участники: Fiat, Geely, Lada, Kia.

«Водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки, и необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения с транспортными средствами, стоящими или движущимися по дороге, а также с техническими средствами организации дорожного движения и иными объектами», — еще раз напомнили в ГАИ.