США ввели спецконтроль за мигрантами-нелегалами из РФ после роста запросов на убежище на 1500% 11.06.2024, 1:02

Их будут высылать из США.

Власти США начнут немедленно высылать из страны нелегальных мигрантов из России и еще пяти стран бывшего СССР, пойманных на границе с Мексикой, пишет газета New York Post.

Согласно данным меморандума, который есть в распоряжении газеты, сотрудники пограничной службы в Калифорнии получили приказ впускать в страну нелегальных мигрантов из более чем ста стран, не смотря на новые меры президента Джо Байдена.

Исключение составляют взрослые нелегальные мигранты из России, из Грузии, Молдовы, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Граждане этих стран будут немедленно депортированы при попытке незаконного пересечения границы. Тем не менее, власти впустят детей, жертв похищения, а также тех, кому угрожает опасность или требуется медицинская помощь.

Данный приказ распространяется только на сектор Сан-Диего, который в настоящее время является наиболее загруженной областью для нелегального пересечения границы. При этом поток мигрантов в этом регионе не останавливается, на границе скопились гигантские очереди. По словам пограничников, указ президента США — запоздалый и неэффективный.

На прошлой неделе Байден временно запретил мигрантам, незаконно пересекающим границу Мексики с Соединенными Штатами, получать в стране убежище. В заявлении администрации президента отмечается, что решение о непредоставлении убежища нелегальным мигрантам с южной границы является временным.

«Эти меры не являются постоянными. Они будут отменены, когда число мигрантов, пересекающих границу, станет достаточно низким, чтобы американская система могла безопасно и эффективно управлять пограничными операциями», — подчеркнули в Белом доме.

В минувшем году американские власти столкнулись невиданным прежде притоком мигрантов из России. С начала 2023 года финансового года (стартовал 1 октября 2022) в американскую судебную систему поступило 41 465 дел от русскоязычных просителей убежища, сообщает со ссылкой на официальную статистику иммиграционный адвокат Татьяна Эдвардс-Бехар.

Чуть больше чем за полгода число запросов от выходцев из РФ вдвое превысило показатель всего прошлого года, ставший рекордным за 10 лет, — 19 049 кейсов. По сравнению с довоенными уровнями спрос на убежище в США взлетел более чем на 1500%: так, в 2021 году в американские суды поступило 2537 таких дел, то есть в 16,3 раза меньше, чем в 2023-м.