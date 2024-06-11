Настоящая война Путина с Европой 1 Дмитрий Чернышев

11.06.2024, 8:08

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Дмитрий Чернышев

Авиация НАТО может прилететь на помощь хоть завтра.

Очередной взрыв на военном заводе. На этот раз в Польше. Один человек погиб и один ранен.

В мае был пожар на одном из крупнейших оборонных заводов Берлина. Именно это предприятие получило крупный заказ на производство 1,2 тыс. зенитных управляемых ракет, в том числе для Украины.

В апреле произошел взрыв в Уэльсе на заводе крупнейшей военной компании Британии. В августе 2023 года предприятие начало сотрудничать с Украиной и планировало наладить производство артиллерийских систем.

Недавно пожар произошел на заводе General Dynamics. Это предприятие имеет стратегическое значение для США, так как именно оно должно произвести боеприпасы для ВСУ. Оно специально модернизируется для увеличения производства 155-миллиметровых снарядов.

В 2023 году горел завод корпорации Edge Autonomy в Латвии, занимавшийся поставками дронов для ВСУ.

Взрывались заводы в Чехии, производящие снаряды для Украины. Взрывались склады с оружием в Болгарии.

Нужно понимать, что это настоящая война, которую Путин ведет с Европой. И отвечать на эти теракты надо соответственно. Экспорт российской нефти через Балтийское и Черное море может быть остановлен завтра. Крылатые ракеты могут быть поставлены завтра. Не надо ждать, пока будут готовы украинские пилоты — авиация НАТО может прилететь на помощь хоть завтра.

Украине — победу!

России — свободу!

Дмитрий Чернышев, «Фейсбук»