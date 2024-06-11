ISW: Крымский мост стал ловушкой для россиян 11.06.2024, 8:22

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Объект стал более уязвимым.

Керченский мост и объекты россиян в Крыму, вероятно, становятся все более уязвимыми для ударов Украины.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

После того, как частичное разрешение США и стран Запада позволило Украине наносить удары по российским военным и логистическим объектам на территории РФ, их последствия, вероятно, заставили российские силы изменить некоторые подходы к дислокации войск и транспортировке необходимых грузов, пишут специалисты ISW.

Они обратили внимание на сообщение украинского партизанского движения Атеш о том, что войска РФ недавно передислоцировали системы противовоздушной обороны из оккупированного Крыма в Белгородскую область РФ, а потому российская противовоздушная оборона сейчас не полностью прикрывает Крым.

Кроме того, на кадрах от 8 июня видно, что Россия начала транспортировать топливо через железнодорожный мост через Керченский пролив. Представитель Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук еще в конце апреля заявлял, что россияне перестали транспортировать топливо через Керченский пролив с марта 2024 года из-за угрозы украинского удара по мосту во время прохождения соответствующих грузов, которые могут воспламениться и помочь разрушить мост.

10 июня украинский портал Милитарный оценил, что нанесенные 30 мая удары ВСУ по железнодорожным паромам, курсировавшим через Керченский пролив, могли привести к тому, что россияне снова начать транспортировку топлива через железнодорожный мост. Пока остается неясным, продолжат ли власти РФ использовать железнодорожный мост через Керченский пролив для транспортировки топлива и другого обеспечения своих войск в оккупированный Крым в ближайшей и среднесрочной перспективе. В ISW подчеркивают, что использование моста для перевозки топлива, вероятно, смягчило бы некоторые логистические ограничения для России после потери паромов, однако сделало бы мост через Керченский пролив все более уязвимым для ударов со стороны Украины, особенно если российская противовоздушная оборона Крыма действительно ослабла, как сообщило движение Атеш.