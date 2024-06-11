Портников: Лукашенко согласился, чтобы Москва поставила куратора над ним 11.06.2024, 9:29

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Свою задачу он выполнил.

Известный украинский политолог и публицист Виталий Портников пишет в статье для «Радио Свобода» об агентах влияния РФ в высших кабинетах власти разных стран. В статье он обращается и к примеру Беларуси:

— Потом оказывается, что из объятий бывшей метрополии уже не выбраться, так тесно она сжимает тебя в этих объятиях. Лучший пример этого — карьера Александра Лукашенко. Он не просто все время своего пребывания в должности пытался подыгрывать России, он еще и соглашался на кураторство со стороны России.

Достаточно изучить биографии соратников Лукашенко, чтобы это осознать. Хотя бы кадровый чекист Урал Латыпов, который в ельцинские времена возглавлял МИД Беларуси, а уже в путинские – Совет безопасности и администрацию Лукашенко.

Сейчас фамилию Латыпова в руководстве Беларуси вы не найдете, он занялся бизнесом. Да и стоит ли продолжать находиться на государственной службе, когда агентурная сеть в руководстве государства уже сформирована и задача является выполненной?