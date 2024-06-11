«Азов» будет бить россиян американским оружием 2 11.06.2024, 9:32

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Вашингтон снял запрет.

Администрация президента США Джо Байдена разрешит использование переданного американского оружия бойцам Национальной гвардии 12-й бригады специального назначения «Азов».

Как сообщает The Washington Post, соответствующее решение было принято после проверки Госдепартаментом бригады «Азов». Несколько лет назад американцы наложили «табу» на вооружение для «азовцев» на фоне «беспокойства в Вашингтоне относительно происхождения группы».

Теперь же эта бригада Нацгвардии Украины будет иметь доступ к такой же военной помощи США, как и любое другое подразделение.

«После тщательной проверки украинская 12-я бригада специального назначения «Азов» прошла проверку Лейги, проведенную Государственным департаментом США», - говорится в заявлении Госдепа.

Американское ведомство ссылается на так называемый «закон Лейги», названный так в честь бывшего сенатора Патрика Дж. Лейги и автора документа, запрещающего передачу военной помощи США иностранным подразделениям, признанными в совершении нарушений прав человека. Как известно, «азовцы» к такой категории не относятся.

Кроме того, Госдеп не обнаружил «никаких доказательств» таких нарушений. В то же время не уточняется, когда именно могли снять соответствующее «табу». Отмечается также, что поскольку батальон «Азов» образца 2014 года структурно отличается от бригады, которая сейчас является частью Национальной гвардии, эти ограничения не применяются.