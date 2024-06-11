Ответ на гибридную войну Минска 4 Telegram-канал «Письма к дочери»

11.06.2024, 9:45

7,176

На такое «красауцы» не подписывались.

Министерство как бы иностранных дел выразило соболезнования в связи со смертью польского солдата, убитого мигрантом на границе. Сделало как умеет как бы министерство. Сказало, что Польша во всем виновата. А все почему? Потому что Польша не хочет делать «взаимоуважительный диалог» и шаги навстречу.

И я даже не буду сейчас тебе говорить бесполезные слова про цинизм и понятие о приличиях. Я только тебе напомню, что на солдата напали буквально сразу после того как польский премьер Туск сказал, что думает про открытие еще одного погранперехода. Вот стоило польским властям задуматься про шаг навстречу, как белорусские власти начали забрасывать границу мигрантами с удвоенным рвением.

По оценке польских пограничников атак на границу стало в полтора раза больше чем раньше. И погибший солдат был ведь не единственным. За эти дни мигранты ранили несколько польских солдат и пограничников. В понедельник по этому поводу соберется заседание польского совета безопасности. И как я понимаю, разрешение польским военным стрелять на поражение это сейчас уже очень даже вероятный вариант.

Короче, если белорусские власти хотели испортить отношения с Польшей, то у них это получилось. Хотя, казалось бы, эти отношения находятся в таком состоянии, что портить там уже было нечего. Но если кто старается и ищет, то он обязательно найдет.

И вот я думаю, что белорусские власти как раз старались. Что мигрантов стало больше, мигранты стали агрессивнее не потому, что красауцы не умеют контролировать свои мигрантов. А наоборот. Потому что они своих мигрантов как раз очень хорошо контролируют.

Это раньше белорусские власти были бы не против, если бы Польша открыла какой-нибудь погранпереход. А сейчас белорусским властям открытые погранпереходы уже больше не нужны. Потому что сейчас кое-кто думает уже не о том, как заработать себе копеечку. У него сейчас мысли более глобального геостратегического масштаба.

Потому что два престарелых союзника начали свою войну против НАТО. Вот НАТО об этом еще может даже не догадывается, а они уже воюют. Только пока немножко в такой гибридной форме.

И не мигрантами едиными эта война ведется. В Польше уже арестовали больше десятка человек, которые готовили поджоги и диверсии по заданию белорусских и российских властей.

Конечно, открытие погранперехода было бы в этой ситуации совсем неуместным. Если бы Польша открыла погранпереход, то было бы немножко сложнее найти место на карте откуда они готовили на нас нападение. Поэтому постарались мигрантами, чтобы никакого погранперехода нигде нечаянно не открылось.

Только вот даже гибридная война против НАТО требует принципиально других навыков, чем война против НАТО в телевизоре. Потому что если ты гибридно воюешь, то тебе же могут гибридно и ответить. И не экстремистским лайком. А чем-нибудь более чувствительным. Против чего красауцы не подписывались.

Telegram-канал «Письма к дочери»