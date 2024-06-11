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В Борисовском районе ищут «золото Наполеона»

  • 11.06.2024, 10:30
  • 1,084
В Борисовском районе ищут «золото Наполеона»

На дно Березины ныряют дайверы.

В Борисовском районе продолжают искать «золото Наполеона». Там проходят подводные археологические исследования. Как сообщает Институт истории Национальной академии наук Беларуси, это совместный проект с дайвинг-центром.

Местом исследований выбрали места переправы на Березине армии Наполеона в ноябре 1812 года возле деревни Студенка. Экспедиция будет работать до 17 июня. Уже есть первые находки, о которых археологи рассказывать не спешат.

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