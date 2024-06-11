У польских властей есть фото убийцы военного на белорусской границе 11.06.2024, 10:37

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Нападавший скрылся на территории Беларуси.

Правоохранительным органам известно, как выглядит мужчина, который нанес смертельное ножевое ранение молодому солдату на белорусской границе. Его личные данные устанавливаются, в том числе в мигрантском сообществе, пишет издание Rzeczpospolita.

Момент нападения на 21-летнего рядового Матеуша Ситека, который был ранен ножом, прикрепленным к палке, когда он подходил к забору для устранения прорыва, зафиксировали камеры Пограничной службы, установленные на мачтах. На видео виден преступник, хотя фотография размыта. После прохождения специализированной обработки станет ясно, насколько четким будет изображение его лица.

«У нападавшего смуглая кожа, что может означать, что он не офицер белорусских служб, а один из мигрантов, находящихся на белорусской стороне», — рассказал изданию человек, знакомый с этой записью.

Нанеся ножевое ранение солдату, нападавший скрылся вглубь Беларуси.