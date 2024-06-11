Российская пропаганда бьет тревогу из-за украинских КАБов 11.06.2024, 10:40

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ВСУ совершенствуют советские авиабомбы.

Россияне уже признают опасность от корректируемых авиабомб украинского производства. Они считают, что ВСУ будут использовать новые боеприпасы с западными истребителями, а корректировать их будут с помощью вывода изображения целей на спутники союзниками.

«Ракеты, запускаемые с истребителей, достаточно дорогие, поэтому возникла потребность в более бюджетном решении. У наших летчиков и специалистов противовоздушной обороны станет больше работы», - рассказывают пропагандисты, которых цитирует «Фокус».

Как отмечается, речь идет о совершенствовании советских авиабомб, оставшихся в запасах ВСУ. По словам директора Defense Express Сергея Згурца, проекты по установке модулей коррекций на них Воздушным силам предлагали еще 10 лет назад, и Россия вывела на фронт то, что Украина в свое время упустила.

По мнению аналитика, применение украинских КАБ было бы более эффективным в начальной фазе полномасштабной войны. Сейчас же подобное противостояние осложнено: оккупанты обзавелись системами ПВО и РЭБ, которые способны отразить нападение и снизить эффективность применения таких снарядов.

Згурец считает, что лучшим вариантом для ВСУ в плане точности и эффективности поражения могут быть «умные» американские бомбы JADM и французские AASM Hammer весом 250 и 1000 килограмм. Они более устойчивы к российским РЭБ, чем национальные достижения ВПК.

Также надо учитывать, что россияне сбрасывают свои бомбы с высоты 10 километров и те летят на расстояние до 50 километров. В случае сброса с высоты 12 километров дальность поражения целей увеличивается до 60 километров. Однако ВСУ не будут поднимать самолеты на такую высоту. Французские и американские бомбы выпускаются на гораздо меньшей высоте, чтобы не попадать в зону действия российских радаров.

Эксперт добавил, что дальность украинского боеприпаса может ограничиться до 30 километров. Згурец говорит, что доработанные советские бомбы не превратятся в основной способ повышения огневой мощи истребителей Сил обороны. Однако с их помощью можно атаковать позиции противника как дополнение, в условиях подавления российских систем ПВО и авиации.