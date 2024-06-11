Китай хочет обмануть мир 6 Виктор Каспрук

11.06.2024, 11:23

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Что на самом деле стоит за «мирным планом» Пекина.

В китайской ежедневной англоязычной газете, принадлежащей Центральному отделу пропаганды Коммунистической партии Китая China Daily опубликована статья «China supports real peace progress in Ukraine» (Китай поддерживает реальный мирный прогресс в Украине). Ее автор Сюй Вэньхун – заместитель генерального секретаря Центра «Один пояс, один путь» Академии общественных наук Китая. Сюй Вэньхун доносит официальную точку зрения Пекина по поводу саммита. А она заключается в том, что Китайская Народная Республика, как всегда, подталкивает Украину к капитуляции перед Российской Федерацией, называя это «реальным мирным прогрессом в Украине».

Автор статьи пишет: «После более двух лет российско-украинского конфликта 15 и 16 июня Швейцария проведет «Саммит по миру в Украине», надеясь, что он заложит основу для мирного процесса, который приведет к прекращению военных действий в Евразии. Чтобы предотвратить дальнейшие жертвы и экономический ущерб и в конце концов восстановить мир в Украине, Китай готов участвовать во всех мирных процессах. Ли Хуэй, специальный представитель Китая по Евразии, трижды курсировал между странами российско-украинского конфликта. Однако в урегулировании российско-украинского конфликта и установлении крепкого мира в регионе остаются серьезные вызовы.

Ну, во-первых, такое серьезное лицо в пропагандистской иерархии Китая, как Сюй Вэньхун, должно было бы знать, что Украина не имеет никакого отношения ни к какой Евразии, потому что она европейская страна. И никакие боевые действия на территории самой Российской Федерации пока не ведутся. Но автору, видимо, нужна такая трактовка для того, чтобы показать читателям, что у Китая есть здесь свои интересы, поскольку война в Украине это кризис в Евразии, поэтому Пекин заинтересован в ее решении.

Не говоря уже о том, что это никакой не русско-украинский конфликт, а широкомасштабная война России с Украиной, где целью Москвы является уничтожение украинской государственности. Поддержка Китаем вторжения России в Украину является предвестником того, что Китай надеется в Тайване. Китайцы держатся за концепцию своего «мирного процесса», поскольку проигрыш Украины в неравном противостоянии с Россией открывал бы им прямой путь для силового решения тайваньского вопроса.

Также война в Украине выгодна китайскому лидеру Си Цзиньпину, потому что способствует истощению западных ресурсов и отвлекает Соединенные Штаты от Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона. И здесь прослеживается прямая аналогия между желанием Путина возродить Советский Союз и планами «великого Си» войти в историю в качестве собирателя «всех китайских земель». Отсюда и желание «восстановить мир в Украине» на условиях Москвы и Пекина вместо выведения террористических российских войск из всех украинских территорий, оккупированных Российской Федерацией.

Далее Сюй Вэньхун отмечает: «Китай придает большое значение мирной встрече в Швейцарии и поддерживает тесные контакты со Швейцарией и другими странами с начала этого года. Однако в мирной встрече обязательно должны участвовать как Россия, так и Украина, ведь без их представителей мирная конференция не имела бы смысла. И мировые лидеры должны убедить Москву и Киев в мирных переговорах, чтобы разрешить их споры. Именно поэтому, общаясь со Швейцарией и другими заинтересованными сторонами, Китай выступал за то, чтобы все международные мирные встречи имели трехпунктовый критерий: признание как России, так и Украины сторонами конфликта, участие всех заинтересованных сторон и проведение честных дискуссий по всем мирным предложениям. Странно, но Россию, несмотря на то, что она является непосредственной стороной конфликта, не пригласили на так называемый мирный саммит. Если мирная конференция пройдет без роли России, это нарушит основной принцип организации мирной конференции: присутствие всех сторон конфликта для мирных переговоров».

Таким образом, за Пекином получается, что война России в Украине это не больше, чем какой-то тривиальный «спор». Без участия России мирная конференция не имеет легитимности. Что звучит примерно так, если бы кто-нибудь в 1943 году предложил пригласить на Тегеранскую конференцию Гитлера, потому что, мол, как же можно решать вопрос окончания войны и будущего мира, когда одна из сторон конфликта на ней не присутствует.

Хотя подчиненные Си Цзиньпина прекрасно знают, что если бы Россию пригласили на этот саммит мира, то глава российского МИД, печально известный Лавров, в очередной раз публично озвучил бы позицию Путина, которая заключается в том, что Украина должна отказаться от части своей суверенной территории в обмен на ничем не гарантировано перемирие. И если Пекин это устраивает, то украинцев нет.

По мнению автора статьи «China supports real peace progress in Ukraine»: «Поскольку в мирной конференции будет участвовать только одна сторона конфликта, Украина станет заочным судом над другой стороной, Россией, что исключит возможность выполнения любой резолюции, принятой конференцией. По сути, мирная конференция будет рассматриваться как собрание определенных стран для помощи одной и другой стороне. Мирная конференция обречена не на мир, а на дальнейшую эскалацию конфликта».

Сюй Вэньхун прав в том, что саммит станет «первым заочным судом над Россией». Судом над кровавым агрессором, перенесшим нацистские методы борьбы со своим противником в XXI веке. Помощь тому, кто отстаивает свою свободу и независимость, очень не нравится Китаю, поскольку объединение демократических стран против тоталитарного монстра – России получит свое подтверждение.

Далее автор отмечает: «Хотя организаторы утверждают, что разослали приглашения примерно в 160 стран мира, количество стран, которые действительно участвуют во встрече, уменьшается. Например, большие региональные государства, такие как Бразилия, Южная Африка, Пакистан и другие страны, не будут участвовать. Следовательно, так называемый мирный саммит не будет иметь полномочий принимать обязательную резолюцию для достижения своих целей».

Но в статье Сюй Вэньхуна ни слова не говорится о том, что именно Пекин убедил такие крупные региональные государства Глобального Юга, как Бразилия, Южная Африка и Пакистан проигнорировать участие в саммите в Швейцарии. Возможно, руководители этих государств не осознают, что этим они открыто демонстрируют свою солидарность с Пекином и Москвой по поводу необходимости оставить за Россией незаконно оккупированные ею украинские территории.

В результате, как противовес Глобальному Югу, появится солидарная в Украине Глобальная Север, которая будет вовсе не обязана делиться с бразильцами, южноафриканцами или пакистанцами последними техническими новинками и ноу-хау. Если вы поддерживаете преступную войну России в Украине, то тогда и получайте в Москве, которая очень скоро станет полным финансовым банкротом, кредиты и займы. Все очень просто – любите тоталитарные режимы, тогда идите с ними по одной дороге. Но заранее нужно знать, что эта дорога – дорога в никуда.

Далее автор отмечает: «Будущий так называемый мирный саммит отклонил критерий из трех пунктов для мирной встречи, что побудило Китай заявить, что участникам швейцарской встречи не хватает искренности. Китай является суверенным государством и имеет собственное знание фактов, истории и международных отношений. Он также полностью отдает себе отчет в своей международной ответственности. И он четко выразил свою позицию по поводу кризиса в Украине, предложив пути содействия восстановлению мира в Евразии в документе «Позиция Китая относительно политического урегулирования украинского кризиса», обнародованном 24 февраля 2023 года».

Интересно, какое это Китайская Народная Республика имеет собственное знание фактов, истории и международных отношений? Что Россия имеет права на все оккупированные ею территории, в свое время силой втянутые в СССР? Каково это такое в Пекине знание «международных отношений», когда Российская Федерация напала на одного из основателей Организации Объединенных Наций и пытается присвоить себе ее международно признанные территории.

Сюй Вэньхун обращает внимание: «В «Совместной договоренности между Китаем и Бразилией о политическом урегулировании украинского кризиса», которую две страны подписали 23 мая 2024 года, Китай подтвердил свою позицию по поиску мирного политического разрешения украинского кризиса. Решаясь быть на правильной стороне истории, Китай поддерживает реальный мирный прогресс и выступает против таких игр, как притворства, которые относятся ко всем сторонам одинаково и честно, но делают противоположное – проводят заочный суд».

То есть автор считает, что к агрессору и жертве его вероломного нападения нужно относиться одинаково. Из чего закономерно следует, что это Украина самая виновата в том, что Россия на нее напала. А Пекин вместе с Москвой «на правильной стороне истории». Такой нескрываемый месседж – хотите прекращение войны, выполните скорее все прихоти российского диктатора Путина, и тогда он на время оставит вас в покое.

Следует обратить внимание, что второй раз Сюй Вэньхун упоминает в своей статье о «заочном суде». Видно они очень не хотят глазного суда над Путиным и путинизмом, который непременно будет. В Пекине могут сколь угодно выступать в роли адвоката российского кровавого диктатора и разглагольствовать о «китайском мире», однако пройдет очень немного времени и суд истории обязательно расставит все на свои места.

В конце своей статьи автор резюмирует: «Что касается Украины, Китай уважает ее суверенитет и территориальную целостность. Что касается России, Китай стремится развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство координации новой эры, на основе принципов неконфронтации, неприсоединения и ненацеливания на третьи стороны. Хотя Китай отказывается участвовать в мирной встрече в Швейцарии, это не означает, что он отказался от своей позиции по мирному посредничеству и содействию переговорам. Китай четко дал понять, что будет продолжать содействовать мирному процессу по-своему, поддерживать коммуникацию со всеми сторонами и накапливать условия для политического разрешения украинского кризиса. Китай поддерживает усилия сторон мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Но такие мирные саммиты – не что иное, как глумление над международными отношениями и попытки обмануть мир».

Сюй Вэньхун явно лукавит, когда провозглашает, «что касается Украины, то Китай уважает ее суверенитет и территориальную целостность». Ведь невозможно одновременно помогать врагу украинцев в Российской Федерации и делать вид, что Пекин привержен независимости Украинского государства. В КНР постоянно говорят одно, а делают диаметрально противоположное.

Если Китай будет «продолжать способствовать мирному процессу по-своему», то это означает, что он надеется, что помогая Путину, он добьется желаемого для Кремля результата. Именно этим можно объяснить его отказ принять участие в саммите в Швейцарии.

Перефразируя Сюй Вэньхуна, можно подвести итог статьи, явно писавшейся под непосредственным контролем Центрального отдела пропаганды Коммунистической партии Китая. Это не саммит в Швейцарии, а позиция Китая относительно войны России в Украине «глум над международными отношениями и фарсовые попытки обмануть мир».

Подобная позиция Си Цзиньпина по отношению к Украине показывает, что Китайская Народная Республика не желает реалистично посмотреть на международные отношения. Чтобы там дальше не делали в КНР, пытаясь отбеливать преступный путинский режим, здесь им ничего не светит. Но вступая в открытую конфронтацию с коллективным Западом по Украине, «миротворцы» из Китая гарантированно могут очень многое потерять. Но понимают ли это сегодня в Пекине?

Виктор Каспрук, блог